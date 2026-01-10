West Point.- Una persona se encuentra bajo custodia policial el sábado tras el asesinato de seis personas en una serie de tiroteos relacionados en el este de Mississippi, informaron las autoridades.

El jefe policial del condado Clay, Eddie Scott, afirmó en una publicación de Facebook que "múltiples vidas inocentes" se perdieron "debido a la violencia" en la ciudad de West Point, cerca de la frontera con Alabama. El jefe de policía comentó a WTVA que seis personas fueron asesinadas en tres ubicaciones distintas.

Un sospechoso estaba bajo custodia y no había amenaza para la comunidad, escribió Scott en Facebook.

"Les pido que incluyan a nuestras víctimas y sus familias en sus oraciones. Las fuerzas del orden están ocupadas investigando y proporcionarán una actualización tan pronto como sea posible", manifestó.

La jefatura de la policía no proporcionó más detalles la mañana de este sábado, pero planea realizar una conferencia de prensa por la mañana.

