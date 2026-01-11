Washington. Cientos de policías federales adicionales se dirigen a la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, después de que la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desatara protestas masivas, anunció el domingo el gobierno de Donald Trump.

"Estamos enviando más agentes hoy y mañana", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con Fox News. "Habrá cientos más (de policías) para que nuestro personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Minneapolis puedan hacerlo de forma segura", agregó.

Si los manifestantes, advirtió Noem, "realizan actividades violentas contra la aplicación de la ley, si impiden nuestras operaciones, eso es un delito, y haremos que rindan cuentas".

Lee también: Convocan a protestas contra el ICE tras tiroteos en Minneapolis y Portland; prevén cientos de manifestaciones en otros estados

Las protestas, que se han extendido a otras ciudades, incluyendo Los Ángeles, Portland y Nueva York, se producen luego de que un agente del ICE matara a Renee Nicole Good, de quien el DHS insiste en que usó su vehículo como arma e intentó arrollar al agente.

Videos de lo ocurrido se han vuelto virales.

Este domingo, manifestantes gritaron a los agentes federales e intentaron interrumpir sus operaciones haciendo sonar bocinas de automóviles, golpeando tambores y soplando silbatos en un vecindario de Minneapolis lleno de casas unifamiliares.

Hubo algunos empujones y varias personas fueron rociadas con spray químico justo antes de que los agentes derribaran la puerta de una casa. Posteriormente, se llevaron a un hombre esposado.

EFE:OLGA FEDOROVA

“Estamos viendo mucha represión migratoria en todo Minneapolis y en todo el estado, agentes federales simplemente invadiendo nuestros vecindarios”, dijo Jason Chavez, un concejal de la ciudad de Minneapolis. “Definitivamente están aquí”.

Chavez, hijo de inmigrantes mexicanos que representa un área con una población inmigrante en crecimiento, dijo que está monitoreando de cerca y recopilando información de grupos de chat sobre dónde los residentes están viendo operar a los agentes.

Personas con silbatos se posicionaron en las esquinas de las calles en el vecindario donde Renee Good, de 37 años, fue muerta a tiros el miércoles.

Mientras continúan los operativos, dos de los principales demócratas del estado declararon el domingo que la investigación sobre la muerte de Renee Good no debería ser supervisada únicamente por el gobierno federal.

Aumenta la tensión tras la muerte de una mujer a manos de agente del ICE en Minneapolis. Foto: Christopher Katsarov / AP

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y la senadora federal Tina Smith dijeron en entrevistas separadas el domingo que las autoridades estatales deberían estar incluidas en la investigación porque el gobierno federal ya ha dejado claro lo que cree que sucedió.

“¿Cómo podemos confiar en que el gobierno federal realice una investigación objetiva, imparcial y sin prejuicios, cuando al inicio de esa investigación ya han anunciado exactamente lo que vieron, lo que piensan que sucedió?”, indicó Smith en el programa “This Week” de la cadena ABC.

Smith pidió abrir un juicio político (impeachment) contra Noem.

"El gobierno federal, Kristi Noem, el vicepresidente (JD) Vance, Donald Trump, están intentando encubrir lo que pasó aquí en las Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul), y no creo que la gente aquí y en el país les esté creyendo", declaró Smith.

La senadora señaló que "todo lo que están haciendo es moldear la narrativa, para decir qué pasó, sin ninguna investigación".

Pero Noem insiste. "Si ven la definición de terrorismo interno, encaja completamente con la situación en el terreno", sostuvo en declaraciones a CNN.

Lee también: Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades locales por el caso crecieron el jueves, cuando el Buró de Aprehensiones Criminales (BCA) de Minnesota acusó al FBI de impedirles "acceso a los materiales del caso, evidencia de la escena del crimen o entrevistas de investigación".

Además, congresistas federales de Minnesota, como Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison denunciaron este sábado que el DHS les impidió acceder a un sitio de ICE para evaluar los operativos migratorios en el estado, donde el gobierno federal ha detenido a más de mil personas en su actual operativo.

"Nada de esto hace sentido, así que por eso vamos a seguir adelante con el juicio político (a Noem)", señaló Craig este domingo al canal MS NOW.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa