Miami. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que las estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI “elevarán de inmediato” su inversión en Venezuela tras su reunión con el presidente estadounidense, .

“Tuvimos a Shell, Repsol y ENI, cuatro de las mayores compañías de del mundo, diciendo: 'inmediatamente, empezaremos a elevar nuestras inversiones y a crecer nuestra producción'. Tengo un equipo de buscadores estadounidenses de petróleo que dicen que irán ahí esta semana”, expresó a Fox News.

Las declaraciones de Wright se producen tras la reunión del viernes entre Trump y ejecutivos petroleros en la , donde el mandatario aseveró que habrá una inversión de “al menos 100 mil millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno”, para revitalizar la infraestructura de Venezuela.

Aunque el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le dijo a Trump que la empresa está preparada para “invertir con fuerza en ”, en el encuentro destacó la intervención del director de Exxon, Darren Woods, quien opinó que el país suramericano “hoy es ininvertible”.

Pero Wright aseveró que la opinión de Exxon es la “atípica”, al afirmar que hay “al menos una docena” de compañías listas para volver a Venezuela tras el ataque militar estadounidense que derivó en la captura del presidente hace una semana.

Esto, detalló, incluye “cinco grandes” empresas que ya “están ahí y que van rápidamente a incrementar su producción y, probablemente, entre otras seis y una docena” que están “listas para entrar”.

“Así que la velocidad en la que veremos la inversión y el cambio en la trayectoria de la producción de Venezuela es impresionante”, sostuvo el secretario.

Analistas energéticos han mostrado escepticismo ante el plan de Trump para Venezuela, que tiene las mayores reservas del mundo, el equivalente a 364 mil millones de barriles o el 17% del total, pero una producción que solo representa el 1% global, según datos de Standard & Poor's (S&P).

Entre las reservas, han enunciado la obsolescencia de la infraestructura venezolana y la incertidumbre política, pues como presidenta encargada de Venezuela está Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y funcionaria del fallecido mandatario , quien expropió el petróleo.

En este contexto, Trump decretó una “emergencia nacional” este sábado para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del , lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.

Tras la , ha habido cerca de 60 arbitrajes desde el 2000 contra Venezuela por un valor estimado total de 30 mil millones de dólares, casi el 15% de su deuda internacional, según datos del Center on Global Energy Policy (CGEP) de la Universidad de Columbia.

