Un agente federal de inmigración disparó y mató a un ciudadano estadounidense ayer en Minneapolis, atrayendo a cientos de manifestantes a las frías calles. Mientras que las autoridades federales dijeron que la ahora víctima mortal se acercó con un arma, los videos parecen mostrar que un oficial federal le quitó una pistola a Alex Pretti antes del tiroteo fatal.

Un video que circula en redes sociales, y que posteriormente fue confirmado por las autoridades, muestra a varios agentes, incluido al menos uno con un chaleco con la inscripción “POLICÍA”, rodeando a una persona en el suelo y golpeándola varias veces. Se escuchan varios disparos.

Otro video del incidente muestra al hombre en un aparente intento de proteger a una mujer de ser rociada con un spray, antes de ser derribado por agentes. Se oye a los agentes gritar “¡Tiene un arma!” cuando un agente no identificado mete la mano en el cinturón de Pretti mientras el grupo de agentes intenta reducirlo. Más de un segundo después de que el agente emerge con el arma, se oye un disparo, seguido de al menos nueve más, según los videos.

Los videos muestran que el agente que recuperó el arma no tenía nada en la mano antes de acercarse a Pretti. No queda claro en los videos revisados ​​por los medios, como CNN y The New York Times, si el agente que le quitó el arma a Pretti les dijo a los demás una vez que se la quitó. Tampoco está claro qué agente disparó primero.

En los videos no se puede ver a Pretti empuñando un arma; se le ve llevando un teléfono celular en una mano antes en el forcejeo.

The woman in pink at the Minneapolis shooting scene has now dropped her footage from the front facing side pic.twitter.com/YDeDNiPJxK — Tom Iconic (@TomiconicX) January 24, 2026

La versión oficial

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en rueda de prensa que la víctima "atacó a los agentes" con "la intención de causar daño" y que estaba "blandiendo" el arma.

Sin embargo, ninguno de los videos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.

En uno de los videos parece apreciarse que uno de los agentes de inmigración arrebata un arma muy similar a la que el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber requisado a Pretti (una Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros) segundos antes de que comiencen los disparos.

La secretaria de Seguridad Nacional dijo además que la víctima "cometió un acto de terrorismo doméstico".

"Este individuo que llegó con armas y municiones para detener una operación policial de agentes federales cometió un acto de terrorismo doméstico; esos son los hechos", apuntó.

Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis) ni su gobernador, Tim Walz, del que dijo que no es de fiar.

Horas antes, Walz aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido, al igual que sucedió con la muerte hace menos de tres semanas en Mineápolis de una mujer, Renee Good, por disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las redadas a gran escala en Minneapolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

