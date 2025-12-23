La delegación china ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) inició ante este organismo una disputa con la India por aranceles y otras medidas aplicadas a la importación de células y módulos solares así como productos tecnológicos, que Beijing considera inconsistentes con las normativas del comercio internacional.

Según la nota puesta en conocimiento de los miembros de la OMC este martes, Beijing considera que las medidas en cuestión son discriminatorias contra las importaciones chinas e incumplen varias disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, así como con otras normas internacionales.

La apertura de la disputa ante la OMC requiere primero un periodo de consultas bilaterales de 60 días, al término del cual los demandantes pueden solicitar que la organización internacional cree un panel para resolver el contencioso si no se ha alcanzado un acuerdo entre las dos partes.

Estos contenciosos pueden prolongarse durante años en el seno de la organización con sede en Ginebra y actualmente el proceso se complica por la negativa de Estados Unidos a nombrar jueces para la última instancia en el proceso, el Órgano de Apelación, lo que en la práctica ha dejado numerosas disputas comerciales en el limbo desde 2019.

