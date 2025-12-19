Más Información

Londres.- El gobierno británico confirmó que investiga un "incidente cibernético" tras informes de prensa según los cuales hackers vinculados a accedieron a miles de documentos confidenciales en poder del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo.

El ministro de Comercio, Chris Bryant, afirmó que la investigación comenzó en octubre y el gobierno cree que existe un "riesgo bastante bajo" de que la información personal de alguien haya sido comprometida.

Los comentarios surgieron después de que el periódico The Sun informara que Storm 1849, una banda de hackers vinculada al gobierno chino, podría haber accedido a información relacionada con decenas de miles de visados.

"Eso es pura especulación, y realmente no quiero avivar más especulaciones", expresó Bryant a la BBC. "Creo que también es especulación si se relaciona directamente con China".

Reino Unido busca reconstruir lazos con China

Las acusaciones surgen en un momento delicado en la relación de Gran Bretaña con China, ya que el gobierno del primer ministro Keir Starmer intenta reconstruir los lazos comerciales y diplomáticos que se han visto tensados por preocupaciones sobre el espionaje chino y los abusos a los derechos humanos.

Starmer al parecer planea viajar a China a finales de enero, siendo la primera vez que un primer ministro británico visitará el país desde 2018. Mientras tanto, el gobierno ha retrasado una decisión sobre los planes de China para construir una nueva embajada masiva en Londres, en medio de críticas de que podría ser utilizada como base para el espionaje.

Bryant manifestó que el gobierno está tratando de adoptar un enfoque pragmático en sus relaciones con China, reconociendo que hay áreas en las que ambos países pueden trabajar juntos y otras en las que Gran Bretaña debe desafiar a Beijing.

"Creo que nuestra relación con China debe ser una con los ojos bien abiertos", dijo. "Y hemos sido muy claros en eso desde el principio".

