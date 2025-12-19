Más Información
Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos
Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos
PRI en el Senado propone prohibir entrega de doctorados honoris causa sin rigor académico; pide honrar méritos comprobables
Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso
Hombre muere arrollado por el Tren Maya en Yucatán; elementos de la Guardia Nacional resguardaron el lugar
El Louvre en París reabrió completamente el viernes después de que el personal votara para suspender una huelga que había interrumpido el acceso al museo más visitado del mundo, informaron la dirección y los sindicatos.
La decisión se tomó durante una asamblea general de los trabajadores del museo, quienes votaron unánimemente para pausar la huelga y permitir que el museo reciba visitantes, señalaron los sindicatos en un comunicado. La huelga había llevado a un cierre total a principios de la semana y a una reapertura parcial el miércoles.
Los sindicatos indicaron que la suspensión siguió a cinco reuniones con funcionarios del Ministerio de Cultura, pero manifestaron que el progreso sigue siendo insuficiente, especialmente en cuanto a los niveles de personal, los salarios y los planes de seguridad a largo plazo. También mencionaron preocupaciones sobre el deterioro del edificio y las condiciones laborales.
Lee también Robo en el Museo de Louvre: Por 30 segundos, policía no logró impedir la fuga de los ladrones
Los representantes sindicales criticaron lo que describieron como una falta de compromiso por parte de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, durante la huelga, afirmando que no se reunió con el personal ni se dirigió a ellos durante la movilización.
Los trabajadores celebrarán otra asamblea general el 5 de enero para decidir si reanudan la huelga.
Hallan muerto a Claudio Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown; se trata de un exestudiante de 48 años
sg
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]