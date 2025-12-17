Más Información

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, sigue la transmisión en vivo

Taibo y amigos, los superpoderosos tras colección de FCE

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

El , cerrado el lunes por una huelga y en la diana desde el espectacular robo en octubre, reabrió parcialmente sus puertas este miércoles, a pesar de la prolongación del paro decidido por sus .

“No todos los espacios son accesibles, pero el museo abre y los primeros visitantes están entrando”, indicó a la AFP la dirección de la célebre institución parisina.

La dirección precisó que el “recorrido de obras maestras”, que incluye la , la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, ya está abierto al público.

Poco antes, unos 300 empleados habían votado seguir este miércoles una segunda (tras la mantenida el lunes) para exigir mejores condiciones laborales.

“Las propuestas del Ministerio de Cultura fueron consideradas insuficientes e inaceptables por el personal”, escribió en Instagram el sindicato CGT, mayoritario entre los empleados del museo.

La primera jornada de huelga tuvo lugar el lunes. El martes es el día de cierre semanal.

El hurto sucedió a plena luz del día; cuando los ladrones ingresaron a la Galería Apolo del museo, el personal de seguridad evacuó a los visitantes. Fotos: AP y EFE
El Louvre en el ojo del huracán

El museo, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, está en el desde el espectacular robo del 19 de octubre, cuando cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias en más de 100 millones de dólares.

Una representante del sindicato CFDT, Valérie Baud, advirtió precisamente del riesgo de abrir el museo en estas condiciones.

“No sería conveniente que la dirección del Louvre ponga en riesgo la seguridad del establecimiento”, declaró.

El establecimiento también tuvo que cerrar una en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

Los empleados del museo protestan contra la falta de personal, el deterioro del edificio y el aumento de las para los no europeos, según los sindicatos.

A finales de noviembre, el Louvre decidió aumentar el precio de su entrada para los residentes fuera del Espacio Económico Europeo.

A partir del 14 de enero, tendrán que 32 euros (37 dólares), en lugar de los 22 (25 dólares) actuales, lo que representa un aumento del 45%.

Jodie Bell, una turista australiana de 51 años, se encontraba este miércoles ante la famosa pirámide en el exterior del museo. “¡Es una experiencia cultural francesa inesperada!”, comentó ante las banderas de los sindicatos.

El anuncio de la prolongación de la fue recibido con algunos abucheos, aunque ciertas personas se mostraron comprensivas.

“No estoy enfadado porque respeto a los trabajadores y deben defender sus derechos”, declaró Maximilian Cimander, un estudiante alemán de 23 años.

Una reunión de crisis se celebró el lunes con los sindicatos en el.

Además de cancelar la reducción prevista de 5.7 millones de euros (4,8 millones de dólares) en la dotación presupuestaria del Louvre para 2026, el ministerio propuso redistribuir el personal y abrir específicos para la recepción y la vigilancia del museo.

También se comprometió a pagar una bonificación excepcional, mientras que los sindicatos desean una revalorización salarial permanente.

