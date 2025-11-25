Más Información

La transición del uso de efectivo a será lenta y no se verá en un futuro cercano como en otros países, advirtieron empresas .

En conferencia de prensa conjunta con directivos de Tala, Pablo Villareal, gerente de , indicó que 90% de la población que recibe sus pagos los sigue manteniendo en efectivo.

"Realmente el efectivo sigue siendo predominante y no es necesariamente algo malo. Yo veo en un futuro próximo que no va haber ese cambio a la digitalización como ha pasado en otros países”, advirtió.

El directivo de Oxxo mencionó que el tema principal de esta transición es entender el impacto digital pero manteniendo el dinero físico.

Asimismo, indicó que la meta debería ser cómo mejorar la vida de los usuarios con la digitalización, no sobre cuántas cuentas se abren.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL
"Así se obtendría en verdad el éxito para poder llegar a la transición", precisó.

Villarreal señaló que más del 80% de los pagos menores a 500 pesos se siguen haciendo en efectivo, lo que evidencia que este método de pago sigue siendo el más preponderante entre la población.

SPIN hará pruebas piloto para entregar microcréditos

En tanto, el directivo de SPIN reveló que la empresa ya realiza pruebas piloto para la entrega de microcréditos a sus clientes.

Señaló que la prueba es para conocer las necesidades de sus usuarios, saber cómo los utilizan, además de saber cuál será el rumbo que tomará en un futuro.

