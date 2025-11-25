La cuenta corriente que registra todas las transacciones económicas de nuestro país con el exterior, presentó un superávit de 2 mil 325 millones de dólares (mdd) durante el tercer trimestre de 2025, según registros de la balanza de pagos que dio a conocer el Banco de México (Banxico).

Lo anterior significa que las exportaciones de bienes y servicios superaron a las importaciones, reflejando una baja demanda interna.

Así, se tiene que entre julio y septiembre del presente año, las cuentas del exterior de las operaciones financieras y comerciales de México con el resto del mundo registradas en dicha balanza de pagos tuvo como resultado una cuenta corriente con un saldo positivo de 0.5% respecto del Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras que en igual periodo de 2024 hubo un déficit de 2 mil 42 millones de dólares equivalente al 0.5% del tamaño de la economía.

La economía mexicana siguió captando recursos financieros por concepto de inversión directa e inversión de cartera. Foto: Archivo

Incertidumbre por tensiones comerciales impactó transacciones de México

En la balanza de pagos Banxico reporta todas las transacciones económicas y financieras que nuestro país realiza con el exterior y las registra en una contabilidad especial.

De tal manera que el comportamiento de las cuentas externas del país con el resto del mundo se dio en un entorno en el que persistió la incertidumbre asociada con las tensiones comerciales, explicó Banxico.

También ante una actividad económica global que se expandió a un ritmo menor al de segundo trimestre anterior del presente año. Ello habría reflejado una moderación tanto del grupo de economías emergentes como del de avanzadas, expuso.

No obstante, destacó, la actividad económica en Estados Unidos habría presentado un crecimiento similar al observado el trimestre anterior.

En tanto que la economía mexicana siguió captando recursos financieros por concepto de inversión directa e inversión de cartera, señaló.

