Empresas de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, pidieron a las autoridades regulatorias actualizar la ley en la materia al considerar que está rebasada.

Durante una rueda de prensa, Pablo Villareal, gerente de SPIN de Oxxo indicó que la norma sobre este tipo de empresas hace que los procesos y tiempos de autorización sean muy largos y eso dificulta su operación, por ello la necesidad de hacer la legislación más eficiente.

“La ley fintech hace 10 años era la más nueva y hoy está atrasada. Por eso, la necesidad de actualizar las figuras financieras a las nuevas realidades, cosas que están surgiendo en el mercado y que en la regulación no están previstas”, indicó.

El ejecutivo precisó que las nuevas dinámicas del sector rebasan a la actual normatividad y por ello las autoridades terminan por adaptar la ley a los productos que estas empresas financieras ofrecen.

En este sentido, también acusó una falta de "piso parejo" por parte de las autoridades en ciertos sectores, lo que inhibe la competencia y el lanzamiento de nuevos productos financieros.

“Si la regulación no evoluciona, entonces se frena la innovación y hay más incertidumbre, por eso vuelve un sector más complejo”, señaló.

Villarreal lamentó que lo anterior derive en una falta de confianza de los consumidores en este tipo de empresas.

Cuestionado sobre los cambios en los nombramientos dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el directivo los calificó como algo positivo e interesante, y agregó que hay una gran apertura de las autoridades para trabajar de manera conjunta.

“Se necesita modernizar mucho la regulación en varias cosas”, enfatizó.

La semana pasada, el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera, afirmó que la regulación del sistema financiero en el país debe ser más rigurosa, pero dando certidumbre en la operación de las instituciones.

