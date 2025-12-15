Chilpancingo.— El hotel Emporio de Ixtapa, en Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero, informó del cierre definitivo por una huelga de trabajadores.

Sin embargo, el director jurídico del hotel, Rafael Herrero, afirmó que los trabajadores están siendo presionados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica Similares y Conexos de la República Mexicana, de la Confederación de Trabajadores de México, Sección 99, el cual dijo, está vinculado a una organización criminal.

El 7 de diciembre unos 140 trabajadores del hotel se declararon en huelga, exigiendo un incremento salarial. En respuesta, el director jurídico, a través de un comunicado, afirmó que los empleados son presionados.

“Algunos de ellos lo han tenido que hacer llorando por frustración y miedo, ya que el sindicato ha difundido [no sabemos si sea cierto] que tienen vínculos con el crimen organizado”, se informó en un comunicado.

El director jurídico afirmó que el hotel no pondrá en riesgo a los trabajadores ante las presuntas presiones del crimen.

“Nosotros tampoco queremos que se pongan en peligro, pero no podemos dejar entrar a ese tipo de grupos a la casa que es de todos”, indicó Rafael Herrero.

En tanto, el dirigente sindical, Francisco Reyes Castro, negó que sean presionados por organizaciones criminales.

El director jurídico lamentó que el sindicato se haya declarado en huelga en vísperas del inicio de la temporada alta.

“Abrirlo [el hotel] en estas condiciones sería tomar una aspirina para curar un cáncer”, agregó Rafael Herrero.