Más Información

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Pollitos de colores, niños al servicio de la delincuencia

Pollitos de colores, niños al servicio de la delincuencia

Manuel Lapuente, el genio que ganó el primer gran logro para la Selección Mexicana

Manuel Lapuente, el genio que ganó el primer gran logro para la Selección Mexicana

Lando Norris toma la pole position y saldrá en primer lugar en el Gran Premio de México

Lando Norris toma la pole position y saldrá en primer lugar en el Gran Premio de México

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Violencia e inclusión al sistema de salud, un desafío para las parteras

Violencia e inclusión al sistema de salud, un desafío para las parteras

Reparar autos no es un tema de género: Mamá Mecanic

Reparar autos no es un tema de género: Mamá Mecanic

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

Varios sospechosos han sido arrestados por el robo de las joyas de la corona del en París, según dijo el domingo la fiscalía de París, una semana después de un más visitado del mundo que conmocionó al mundo.

La fiscalía indicó que los investigadores realizaron los arrestos el sábado por la noche, añadiendo que uno de los hombres detenidos se estaba preparando para salir del país desde el Aeropuerto de Roissy.

Los medios franceses BFM TV y el periódico Le Parisien informaron anteriormente que dos sospechosos habían sido arrestados y puestos bajo custodia. La fiscal de París, Laure Beccuau, no confirmó el número de arrestos y no dijo si se habían recuperado las joyas.

Lee también:

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) el domingo por la mañana. Las autoridades francesas describieron cómo los intrusos utilizaron una plataforma elevadora para escalar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron. El director del museo calificó el incidente como un “terrible fracaso”.

Beccuau dijo que los investigadores de una unidad especial de la policía encargada de robos a mano armada, robos graves y robos de arte realizaron los arrestos. Lamentó en su declaración la filtración prematura de información, diciendo que podría obstaculizar el trabajo de más de 100 investigadores “movilizados para recuperar las joyas robadas y detener a todos los perpetradores”. Beccuau dijo que se revelarán más detalles después de que termine el período de custodia de los sospechosos.

El ministro francés del Interior, Laurent Nunez, elogió a “los investigadores que han trabajado incansablemente, tal como les pedí, y que siempre han tenido mi plena confianza”.

Lee también:

El Louvre reabrió a principios de esta semana después de uno de los robos de museos de mayor perfil del siglo, que conmocionó al mundo por su audacia y magnitud.

Los ladrones entraron y salieron, llevándose parte de la colección de joyas de la corona de Francia, una pérdida cultural que algunos compararon con el incendio de la catedral de Notre Dame en 2019.

Los ladrones se llevaron un total de ocho objetos, incluyendo un diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas del siglo XIX María Amerlia y Hortensa.

Lee también:

También se llevaron un collar y pendientes de esmeraldas vinculados a la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, así como un broche relicario. El diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia y su gran broche en forma de lazo, un conjunto imperial de artesanía especial, también formaron parte del botín.

Una pieza, la corona imperial de Eugenia con esmeraldas y más de 1.300 diamantes, fue encontrada más tarde fuera del museo, dañada pero recuperable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

3l/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena. Foto iStock / siete solar

3I/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena

Programas del Bienestar Noviembre 2025 descubre qué apoyo económico te toca según tu edad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programas del Bienestar Noviembre 2025: descubre qué apoyo económico te toca según tu edad

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Visa americana de turista B1/B2: 10 consejos que podrían “asegurarte” la aprobación

Tutorial Infonavit cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Tutorial Infonavit: cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos

Trabajar a Canadá. Foto: iStock

¡Hay trabajo para mexicanos en Canadá! Solicitan encargado de sanitización por $20,800