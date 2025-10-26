Varios sospechosos han sido arrestados por el robo de las joyas de la corona del museo del Louvre en París, según dijo el domingo la fiscalía de París, una semana después de un asalto al museo más visitado del mundo que conmocionó al mundo.

La fiscalía indicó que los investigadores realizaron los arrestos el sábado por la noche, añadiendo que uno de los hombres detenidos se estaba preparando para salir del país desde el Aeropuerto de Roissy.

Los medios franceses BFM TV y el periódico Le Parisien informaron anteriormente que dos sospechosos habían sido arrestados y puestos bajo custodia. La fiscal de París, Laure Beccuau, no confirmó el número de arrestos y no dijo si se habían recuperado las joyas.

Lee también: ¿Inspector Gadget, Clouseau, Sherlock? Hombre misterioso en una foto de AP genera revuelo, tras el robo en el Louvre

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) el domingo por la mañana. Las autoridades francesas describieron cómo los intrusos utilizaron una plataforma elevadora para escalar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron. El director del museo calificó el incidente como un “terrible fracaso”.

Beccuau dijo que los investigadores de una unidad especial de la policía encargada de robos a mano armada, robos graves y robos de arte realizaron los arrestos. Lamentó en su declaración la filtración prematura de información, diciendo que podría obstaculizar el trabajo de más de 100 investigadores “movilizados para recuperar las joyas robadas y detener a todos los perpetradores”. Beccuau dijo que se revelarán más detalles después de que termine el período de custodia de los sospechosos.

El ministro francés del Interior, Laurent Nunez, elogió a “los investigadores que han trabajado incansablemente, tal como les pedí, y que siempre han tenido mi plena confianza”.

Lee también: Parte de la colección de joyas del Louvre es trasladada al Banco de Francia tras el millonario robo

El Louvre reabrió a principios de esta semana después de uno de los robos de museos de mayor perfil del siglo, que conmocionó al mundo por su audacia y magnitud.

Los ladrones entraron y salieron, llevándose parte de la colección de joyas de la corona de Francia, una pérdida cultural que algunos compararon con el incendio de la catedral de Notre Dame en 2019.

Los ladrones se llevaron un total de ocho objetos, incluyendo un diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas del siglo XIX María Amerlia y Hortensa.

Lee también: Robo en el Louvre: autoridades analizan más de 150 muestras de ADN y videovigilancia clave en la investigación

También se llevaron un collar y pendientes de esmeraldas vinculados a la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, así como un broche relicario. El diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia y su gran broche en forma de lazo, un conjunto imperial de artesanía especial, también formaron parte del botín.

Una pieza, la corona imperial de Eugenia con esmeraldas y más de 1.300 diamantes, fue encontrada más tarde fuera del museo, dañada pero recuperable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm