Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

El virus Nipah se volvió tendencia en redes sociales, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como de máxima prioridad este virus, debido a su alta tasa de mortalidad, la cual puede variar entre 40 y 75 por ciento, según la rapidez en la detección y la atención médica.

Las diferentes endemias ocurridas por Nipah se han dado por infección de los murciélagos a animales. Foto: El Tiempo

Entre los casos detectados se encuentran profesionales del sector salud, incluidos personal médico y de enfermería, lo que ha reforzado las medidas de vigilancia epidemiológica en hospitales de la región.

¿Qué es el virus Nipah?

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica identificada por primera vez a finales de los años noventa en el sudeste asiático. Su denominación proviene de una localidad de Malasia, donde se documentaron los primeros contagios humanos asociados al contacto con animales infectados.

Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae, dentro del género Henipavirus, y comparte características con otros patógenos capaces de provocar infecciones respiratorias y neurológicas graves en humanos.

Lee también: ¿Qué es el virus Nipah?; enfermedad que ha activado protocolos de emergencia en India

Principales síntomas del virus Nipah

En la fase inicial, las personas infectadas pueden experimentar algunos síntomas como:

Fiebre

Dolor de cabeza persistente

Dolores musculares

Náuseas y vómitos

Irritación de garganta

Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer manifestaciones más severas, como:

Somnolencia extrema

Confusión o pérdida de la consciencia

Alteraciones neurológicas , relacionadas con encefalitis

, relacionadas con Neumonía

Complicaciones respiratorias agudas

El virus Nipah se encuentra en la saliva y la orina de murciélagos frugivoros. Foto: Especial

Formas de transmisión del virus Nipah

Este virus tiene como reservorio natural a los murciélagos, en cuyos fluidos corporales puede encontrarse el patógeno. La transmisión a humanos puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, consumo de alimentos contaminados o exposición a superficies y objetos que transportan el virus.

Lee también: India en alerta epidemiológica por Nipah; aquí las claves del virus emergente y sin tratamiento

¿Existe vacuna o tratamiento contra el virus Nipah?

Actualmente, no hay una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Nipah. El manejo de los casos se basa en la atención médica de soporte, mientras continúan los esfuerzos de investigación internacional encabezados por la OMS, que considera a este virus como una amenaza relevante para la salud pública.

También te interesará:

¿Cómo eliminar las manchas del inodoro de una vez por todas?, guía paso a paso

Año Nuevo Chino 2026: ¿qué animal representa el nuevo ciclo y qué simboliza?

¿Por qué tu gato te toca la cara con su pata y qué significa este comportamiento?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv