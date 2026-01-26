¿Qué es el virus Nipah?; enfermedad que ha activado protocolos de emergencia en India

Más Información
Autoridades sanitarias en India han activado protocolos de emergencia, luego de confirmar cinco casos de contagio del virus Nipah, en el estado de Bengala Occidental.
Esta enfermedad es considerada de prioridad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a su elevada tasa de mortalidad en los humanos, que oscila entre el 40% y 75%, dependiendo de cada caso; y ya que no existe una cura.
A parte de las personas cuyo contagio ha sido registrado, cien más se mantienen en cuarentena y bajo observación por haber tenido contacto con los infectados.
¿Qué es el virus Nipah?
De acuerdo con la OMS, el virus Nipah es una enfermedad zoonótica que se transmite principalmente de animales a humanos, sin embargo, también puede propagarse a través de alimentos contaminados, o por contacto de persona a persona.
Fue detectada por primera vez en cerdos domésticos en Malasia y Singapur durante 1998 y 1999; y el nombre "Nipah" se le dio por la aldea de Malasia donde los criadores de estos animales se infectaron.
Esta enfermedad es causada por el virus Nipah, un virus de ARN perteneciente a la familia Paramyxoviridae, del género Henipavirus y puede infectar varias especies de animales domésticos a parte de los cerdos, como caballos, perros y gatos.
En humanos puede tener diversas manifestaciones, desde infecciones asintomáticas hasta enfermedades respiratorias agudas, convulsiones y encefalitis mortal.
¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?
Las personas infectadas por el virus Nipah pueden presentar inicialmente:
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Mialgia (dolor muscular o cuerpo cortado)
- Vómitos
- Y dolor de garganta
Algunos de los síntomas más graves, que indican deterioro de la salud por la enfermedad pueden ser:
- Mareos
- Somnolencia
- Alteración de la consciencia
- Signos neurológicos indicativos de encefalitis aguda
- Neumonía atípica
- Otros problemas respiratorios graves, incluyendo distrés respiratorio agudo
En casos muy graves, la persona contagiada puede presentar encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en un plazo de 24 a 48 horas.
Según la información de la OMS, el periodo de incubación es de 4 a 14 días, sin embargo, hay registros de un periodo de desarrollo de la enfermedad de hasta 45 días.
Asimismo, se ha informado que la mayoría de los contagiados se recuperan por completo, aunque algunas personas pueden llegar a presentar afecciones neurológicas residuales derivadas de la encefalitis aguda. También se han registrado casos de recaída.
Ya que no existen medicamentos ni vacunas específicas en contra de este virus, únicamente se recomiendan cuidados intensivos de apoyo para tratar graves complicaciones respiratorias y neurológicas.
