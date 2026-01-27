Más Información

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Corea del Sur confirma que recibió carta de Sheinbaum sobre BTS; estudia respuesta

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

India en alerta epidemiológica por Nipah; aquí las claves del virus emergente y sin tratamiento

Agentes del ICE abandonan Minneapolis; prosigue la investigación sobre muerte de Alex Pretti

Madrid. El , un virus emergente que se transmite del animal al hombre, provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, pero todavía no hay tratamientos específicos contra este patógeno que mantiene en alerta a la .

Este país ha emitido una con al menos dos casos confirmados en el estado de Bengala Occidental y con 190 personas en vigilancia por haber mantenido contacto con los infectados.

Según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC), la tasa de letalidad de este virus se estima entre un 40% y un 75%, en función de la cepa, el acceso a la calidad de la o la gravedad de la enfermedad.

El Nipah pertenece al grupo de riesgo de patógenos BSL 4, el más alto que existe y en el que está incluido el ébola, por ejemplo, ya que está considerado como un virus emergente muy peligroso, por la alta mortalidad que presenta y por no contar con tratamiento ni autorizados.

De hecho, la (OMS) ha incluido al virus Nipah en la lista de enfermedades prioritarias para investigar por su potencial epidémico, junto con el ébola o el zika.

¿Cómo se transmite el virus del Nipah?

Se transmite a través de la de la fruta o agua por el murciélago que ha dejado sus fluidos, como saliva, heces u orina, y que consumen las personas, sobre todo en puestos callejeros, o los cerdos al dárselas como alimento, según la OMS.

El período de (intervalo entre la infección y el inicio de los síntomas) oscila entre 4 y 14 días. Sin embargo, se han registrado períodos de incubación de hasta 45 días.

La infección por el virus de Nipah en cerdos y otros (caballos, cabras, ovejas, gatos y perros) es la principal vía de contagio para el hombre.

Los síntomas

Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas gripales (fiebre, cefaleas, mialgias, vómitos y dolor de garganta).

También pueden sufrir mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda.

Algunas personas también pueden padecer y problemas respiratorios graves, como disnea aguda.

En casos graves aparecen encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en 24 a 48 horas, informa la OMS.

Diagnóstico y tratamiento

Los síntomas iniciales de la infección por el virus de Nipah son inespecíficos y esto puede dificultar el diagnóstico y crear problemas para detectar los brotes, implantar medidas eficaces y oportunas de control de la y emprender actividades de respuesta a los brotes.

Además, la precisión de los resultados de laboratorio puede verse afectada por la calidad, cantidad, tipo y momento de obtención de las muestras clínicas, así como por el tiempo necesario para enviar las muestras de los pacientes al .

Según la OMS, no hay medicamentos específicos ni vacunas para la infección por el virus de Nipah, pese a que es prioritaria en el plan de investigación y desarrollo de esta organización, por lo que se recomienda un tratamiento de apoyo intensivo para las complicaciones respiratorias y neurológicas graves.

¿Cómo prevenir el contagio?

En ausencia de una vacuna, la única forma de reducir o prevenir la infección en las personas es concienciando sobre los factores de riesgo y educando sobre las medidas que pueden tomar para reducir la exposición y los casos de infección por el virus de Nipah.

Por eso, es necesario reducir el acceso de los a la savia de las palmeras datileras y a otros fresco y lavar y pelar las frutas antes de consumir.

Se deben usar guantes y otra ropa de protección al manipular animales enfermos o sus tejidos, y durante su sacrificio. En la medida de lo posible, las personas deben evitar el contacto con animales infectados.

Y se debe evitar el contacto con personas contagiadas o usar equipos de protección e higiene de manos.

A pesar de estas recomendaciones, la considera “bajo” el riesgo de expansión en la India del virus Nipah.

