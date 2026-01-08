¿Cuáles son los beneficios de los murciélagos? Conoce la importancia de su conservación

En la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México un reciente hallazgo ha llamado la atención de la población de la zona. Se trata de una unidad habitacional en la que se reveló que no solo habitan personas, sino que cuentan con peculiares vecinos nocturnos: los murciélagos.

La Unidad Habitacional Hueso Periférico no solo da vivienda a capitalinos, sino a una colonia de murciélagos, quienes hicieron un santuario entre las paredes de los edificios.

Especialistas de la UNAM han comentado que no se sabe con precisión quién llegó primero, si las personas o los murciélagos; sin embargo, afirman que es de suma importancia informar a la población sobre los beneficios de los murciélagos.

Para evitar ataques en su contra o intentos de exterminio, especialistas han creado el proyecto Guardianes Alados, que tiene el objetivo de informar y educar a los vecinos sobre el papel crucial que desempeñan estos mamíferos en el ecosistema.

Conoce el papel crucial que tienen los murciélagos en el ecosistema. Foto: Especial

¿Por qué son importantes los murciélagos?

A lo largo de siglos, los humanos hemos dado connotaciones negativas a una variedad de animales, como los gatos, los tiburones o los murciélagos.

Este último grupo ha sido históricamente avillanado, asociándolos con vampiros, generalizándolos como "chupadores de sangre", y recientemente, estigmatizándolos como transmisores de enfermedades.

De acuerdo con la Revista UNAM Global, aunque sí existen algunas especies de murciélagos que se alimentan de sangre, son únicamente tres -llamados murciélagos vampiro-; mientras que el resto, las más de 1,300 otras especies de estos pequeños voladores, sobreviven de comer insectos, néctar o polen y frutas.

Los murciélagos, no solo son los únicos mamíferos capaces de volar, sino que juegan un papel importante en los ecosistemas como polinizadores, controladores de plagas y dispersores de semillas. Además de que su excremento. llamado "guano", es un fertilizante natural.

La labor de estos pequeños mamíferos beneficia a bosques y selvas, así como a la agricultura y la alimentación.

Los murciélagos polinizan y distribuyen semillas. Foto: pexels // Erick Arce

¿Qué hacen los murciélagos para beneficiar a los ecosistemas?

Los murciélagos que son insectívoros son particularmente importantes para la agricultura y la alimentación, ya que impiden la propagación de plagas y ayudan a evitar el uso de insecticidas en los espacios de cultivos. Estos pequeños animales pueden consumir en una sola noche hasta 50 toneladas de insectos, lo que ayuda a prevenir enfermedades que causan serios problemas de salud pública.

Otras especies, que se alimentan de frutos, polen y néctar, son importantes dispersores de semillas y polinizadores de más de 130 plantas utilizadas para la producción de alimentos en México.

Según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de las cerca de 1,300 especies de murciélagos que habitan en el planeta, en la República mexicana viven alrededor de 140, divididas en ocho familias. Esto representa cerca del 15% a nivel mundial. Además, 15 de estas especies son endémicas de nuestro país, es decir, son propias o exclusivas del territorio nacional.

Estos pequeños mamíferos también impiden la propagación de insectos y plagas. Foto: pixabay // paislie

