Regresa la Noche de Murciélagos a la CDMX: fecha, sede y cómo registrarte

La Ciudad de México volverá a abrir un espacio para mirar de cerca a la fauna que habita cuando cae la noche.

El Centro de Cultura Ambiental Acuexcómatl será sede de la primera Noche de Murciélagos de 2026, una actividad educativa que busca acercar a la ciudadanía a la biodiversidad nocturna de la capital y promover su conservación.

Tras casos de rabia en Oaxaca, expertos en murciélagos piden no agredirlos y no descartar a otros animales. Foto: Pixabay

La Ciudad de México dará la bienvenida al 2026 con una experiencia ambiental poco común. El próximo sábado 10 de enero, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, realizará la primera edición del año de la Noche de Murciélagos, un recorrido nocturno diseñado para conocer la fauna que habita la ciudad cuando cae el sol.

El evento se llevará a cabo de 18:00 a 20:00 horas en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcómatl, ubicado en la alcaldía Xochimilco, y está pensado como una actividad didáctica y participativa para público en general.

De acuerdo con la SEDEMA, el objetivo es fortalecer la cultura ambiental y el conocimiento sobre especies clave para los ecosistemas urbanos, como los murciélagos, frecuentemente asociados a mitos y desinformación.

¿Por qué los murciélagos son clave para el equilibrio ambiental?

Los murciélagos cumplen funciones ecológicas esenciales que impactan directamente en la salud ambiental y, de forma indirecta, en la calidad de vida de las personas. Según la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU), este grupo de mamíferos representa cerca del 20 por ciento de todas las especies de mamíferos del planeta, con alrededor de mil 400 especies distribuidas en casi todo el mundo.

De acuerdo con esta asociación científica, aproximadamente tres cuartas partes de los murciélagos son insectívoros. En el caso de México, se estima que un millón de murciélagos puede consumir hasta 10 toneladas de insectos en una sola noche, lo que contribuye de manera natural al control de plagas y reduce el uso de pesticidas. Además, muchas especies ayudan a limitar la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.

Foto: Captura de pantalla en X

Fecha, sede y cómo registrarte paso a paso

Durante la Noche de Murciélagos, las y los asistentes podrán participar en actividades de observación de fauna nocturna, monitoreo de murciélagos mediante radar, así como juegos y proyecciones educativas enfocadas en su conservación.

También se podrán observar otras especies que habitan la ciudad, como aves nocturnas, cacomixtles y anfibios.

El costo de recuperación es de 18 pesos por persona y el cupo es limitado. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el registro previo es obligatorio y puede realizarse en línea.

Paso a paso para participar:

Primero, ingresa al sitio oficial de la SEDEMA en el enlace https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-biodiversidad-nocturna-da-la-bienvenida-2026-con-la-primera-noche-de-murcielagos-en-acuexcomatl

Segundo, completa el formulario de registro con tus datos personales.

Tercero, conserva tu confirmación y acude el día del evento con ropa abrigadora, ya que el recorrido se realiza al aire libre y las temperaturas nocturnas de enero pueden ser bajas.

Según la SEDEMA, este tipo de actividades buscan reforzar la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de la biodiversidad y promover una convivencia informada con la fauna silvestre que habita la capital.

