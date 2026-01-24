Más Información
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México recordó la importancia de acudir a vacunarte contra el sarampión. ¿Dónde se puede acceder a la dosis?
Señaló que en cualquier centro de salud más cercano. Puedes consultarlos en el siguiente link: https://www.salud.cdmx.gob.mx/ver-mas/unidades/centros-de-salud
Recordó que “Cada dosis cuenta. La vacuna contra el sarampión no solo activa defensas, también frena cadenas de contagio y evita que los brotes crezcan. Tu protección es también una forma de cuidar a quienes más quieres.
Acude a tu centro de salud más cercano y mantén tus vacunas al día”, expuso en redes sociales la dependencia capitalina.
También a nivel federal, la Secretaria de Salud dispone de un número telefónico, el 079 donde se informará la ubicación de los centros de vacunación.
La Línea 079 es un servicio telefónico gratuito del Gobierno de México disponible las 24 horas, a través del cual la población puede recibir orientación personalizada para ubicar el centro de salud más cercano donde se aplican vacunas contra el sarampión.
Para acceder al servicio solo hay que marcar 079 y presionar la tecla [7] para que conteste un agente que te resuelva la duda.
¿Cuáles son los síntomas?
El gobierno federal expuso que los síntomas aparecen de 7 a 14 días después del contagio:
- Fiebre alta (mayor de 38.5 °C)
- Tos seca
- Secreción nasal (moqueo)
- Ojos rojos, llorosos y sensibles a la luz (conjuntivitis)
- Pequeñas manchas blancas en la boca (manchas de Koplik)
- Salpullido en la piel: inic
