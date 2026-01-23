Brote de sarampión en México: ¿los adultos mayores deben vacunarse para prevenir el virus?; aquí te lo decimos

La propagación del sarampión en México ha encendido las alertas entre las autoridades sanitarias, ante el aumento sostenido de contagios y muertes asociadas a esta enfermedad viral.

Sarampión en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, hasta el 19 de enero de 2026 se han confirmado 7 mil 168 casos de sarampión en México, además de 24 defunciones relacionadas con este padecimiento. Estas cifras forman parte del Informe Diario del Brote de Sarampión, elaborado por la Dirección General de Epidemiología.

Los primeros casos de sarampión se detectaron en 2025 en el estado de Chihuahua, donde se identificó que una parte importante de los pacientes no contaba con un esquema de vacunación completo o nunca había recibido la vacuna contra este virus.

Sarampión en México. Foto: Especial

Ante el incremento de contagios, la Secretaría de Salud advirtió que el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen, incluso con una capacidad de transmisión superior a la del COVID-19. Por ello, el Gobierno de México anunció el reforzamiento de la vacunación en puntos estratégicos con alta afluencia y movilidad de personas, como aeropuertos, terminales de autobuses y otros espacios de tránsito constante.

Lee también: Sarampión en México: ¿dónde y cómo puedes vacunarte contra el virus?

¿Los adultos mayores deben vacunarse contra el sarampión?

De acuerdo con la UNAM, las personas que nacieron antes de 1957 no requieren vacunarse, ya que probablemente ya fueron inmunizadas o tuvieron sarampión de forma natural, lo que les otorgó protección contra el virus.

¿Los adultos mayores deben vacunarse contra el sarampión?. Foto: Cortesía

Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que algunos adultos, en especial aquellos que se encuentran en entornos de alto riesgo de transmisión o pertenecen a poblaciones específicas, deben recibir una segunda dosis de la vacuna, ya que pueden propagar el virus aun cuando no presenten síntomas de la enfermedad.

Lee también: Yucatán no está entre los estados en alerta por brote de sarampión: Zoé Robledo; "hay una fuerte cultura de la vacunación", dice

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Las autoridades sanitarias indicaron que los adultos de 20 a 39 años deben iniciar o completar su esquema de vacunación, particularmente quienes no recuerdan haber sido vacunados en la infancia o no cuentan con comprobantes oficiales.

También se recomienda la vacunación contra el sarampión en los siguientes grupos:

Niñas y niños de 12 y 18 meses

de Población infantil rezagada de 2 a 9 años

de Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

Además, se determinó adelantar la aplicación de una dosis cero contra el sarampión a bebés de 6 a 11 meses, como una medida de protección temprana frente al virus y para reducir el riesgo de contagio comunitario.

También te interesará:

Empresario busca a padres captados en CDMX caminando con bebés y tanques de oxígeno; desea regalarles un auto

Brote de Sarampión en México: ¿qué es la “dosis cero” y quiénes deben aplicársela para prevenir el virus?

Las 5 plantas mejor recomendadas para interiores; decora tu hogar con elementos naturales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv