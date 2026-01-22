Brote de Sarampión en México: ¿qué es la “dosis cero” y quiénes deben aplicársela para prevenir el virus?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 19 de enero de 2026, en México los casos de sarampión aumentaron a 7 mil 168 contagios, además de 24 defunciones asociadas a esta enfermedad viral.

Los primeros casos se identificaron en febrero de 2025 en el estado de Chihuahua, donde una parte de los contagios estuvo relacionada con esquemas de vacunación incompletos o inexistentes.

Sarampión en México. Foto: Especial

Ante el brote de sarampión que continúa activo en el país y la llegada de millones de visitantes a la Ciudad de México con motivo del Mundial de Futbol, las autoridades capitalinas anunciaron el reforzamiento de la vacunación contra este virus, con énfasis en puntos de alta movilidad como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y las centrales camioneras.

Lee también: Brote de sarampión en México: ¿quiénes deben vacunarse contra el virus?; esto se sabe

¿Qué es la vacuna "dosis cero" y quiénes deben aplicársela?

La dosis cero de la vacuna contra el sarampión es una aplicación preventiva dirigida a niñas y niños de entre 6 y 11 meses de edad. De acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, esta medida busca reducir el riesgo de contagio en menores ante la circulación activa del virus.

¿Qué es la vacuna "dosis cero"?. Foto: AFP

Tradicionalmente, esta vacuna se aplicaba a partir de los 12 meses; sin embargo, debido al incremento de casos, la Secretaría de Salud decidió adelantar la inmunización como estrategia de contención.

¿Dónde aplican la vacuna "dosis cero"?

La vacuna es gratuita y se aplica en centros de salud y hospitales públicos pertenecientes al IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud. Para recibirla, se recomienda acudir a la unidad médica más cercana con la cartilla de vacunación.

Lee también: EU podría perder su estatus de país libre de sarampión; brotes reavivan alerta sanitaria

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Las autoridades sanitarias indicaron que los adultos de 20 a 39 años deben iniciar o completar su esquema de vacunación, especialmente quienes no recuerdan haber sido vacunados o no cuentan con comprobantes oficiales.

Además, se recomienda la aplicación de la vacuna contra el sarampión a los siguientes grupos prioritarios:

Niñas y niños de 12 y 18 meses

Población infantil rezagada de 2 a 9 años

Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

También te interesará:

Adultos mayores ya pueden obtener la CURP biométrica: requisitos y dónde tramitarla

No es IA: MrBeast y Eugenio Derbez son captados en el Edomex; llegan en helicóptero y sorprenden a sus fans

Brote de sarampión en México: ¿quiénes deben vacunarse contra el virus?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv