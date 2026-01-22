Mérida, Yucatán.- En Mérida, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó que Yucatán no se encuentra dentro de los estados considerados de preocupación por el repunte del sarampión, “ya que en la entidad existe una fuerte cultura de la vacunación”

El funcionario federal aseguró que se ha reforzado la cobertura del programa de vacunación contra el sarampión en todo el país.

Hay que señalar que el pasado martes, el Gobierno Federal emitió una alerta nacional por un brote de sarampión, que se ha extendido en todo el país y que ha dejado más de 7 mil casos confirmados y al menos 24 muertes.

A nivel nacional, Yucatán se ubica en el lugar 28 con dos casos confirmados en mayo y diciembre del año pasado.

Robledo Aburto puntualizó que se han aplicado 2.9 millones de dosis contra la enfermedad, a través del IMSS, como parte de la estrategia para prevenir brotes y proteger a la población.

El funcionario federal precisó que la vacuna es gratuita y segura, y recalcó que todo el sector salud realiza acciones a nivel nacional para fortalecer la cobertura del programa de vacunación contra el sarampión.

Este jueves, el director general del IMSS estuvo de visita en Mérida para encabezar la entrega de 124 nuevas bases para trabajadores del IMSS Yucatán

Como parte de un acuerdo con el Gobierno del Estado, el IMSS realizó la entrega de bases y nombramientos, con el objetivo de mejorar la situación laboral de los trabajadores de la salud.

Además, el IMSS refrendó el compromiso de fortalecer las Unidades Médicas Rurales y hospitales de segundo nivel en Yucatán, y garantizar la presencia de médicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

