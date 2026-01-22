Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el Gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el Gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Mérida, Yucatán.- En Mérida, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (), confirmó que Yucatán no se encuentra dentro de los estados considerados de preocupación por el repunte del , “ya que en la entidad existe una fuerte cultura de la vacunación”

El funcionario federal aseguró que se ha reforzado la cobertura del contra el sarampión en todo el país.

Hay que señalar que el pasado martes, el Gobierno Federal emitió una alerta nacional por un brote de sarampión, que se ha extendido en todo el país y que ha dejado más de 7 mil casos confirmados y al menos 24 muertes.

Lee también

A nivel nacional, Yucatán se ubica en el lugar 28 con dos casos confirmados en mayo y diciembre del año pasado.

Robledo Aburto puntualizó que se han aplicado 2.9 millones de dosis contra la enfermedad, a través del IMSS, como parte de la estrategia para prevenir brotes y proteger a la población.

El funcionario federal precisó que la vacuna es gratuita y segura, y recalcó que todo el sector salud realiza acciones a nivel nacional para fortalecer la cobertura del programa de vacunación contra el sarampión.

Lee también

Este jueves, el director general del IMSS estuvo de visita en Mérida para encabezar la entrega de 124 nuevas bases para trabajadores del IMSS Yucatán

Como parte de un acuerdo con el Gobierno del Estado, el IMSS realizó la entrega de bases y nombramientos, con el objetivo de mejorar la situación laboral de los.

Además, el IMSS refrendó el compromiso de fortalecer las Unidades Médicas Rurales y hospitales de segundo nivel en Yucatán, y garantizar la presencia de médicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]