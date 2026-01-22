Juchitán, Oax. – Productores de ajonjolí bloquearon la carretera costera 200 en las inmediaciones de Morro Mazatán, entre Salina Cruz y Huatulco, en demanda de que el gobierno de Oaxaca les respalde en la búsqueda de mejores precios por su cosecha.

En diciembre pasado y a principios de este año, los ajonjolineros advirtieron que protestarían ante el silencio de las autoridades de los tres niveles de gobierno que, acusaron, están permitiendo que los “coyotes” impongan precios muy bajos.

De acuerdo con los productores de ajonjolí de los municipios de Mixtequilla, Tehuantepec, Huamelula y Astata, los intermediarios quieren comprar el kilogramo de ajonjolí entre 18 a 20 pesos. Queremos que paguen a 40 pesos, dijeron.

El bloqueo sobre la carretera costera fue reportado por la delegación regional de protección civil a las nueve de la mañana con 40 minutos e informó que se interrumpió el paso vehicular entre Salina Cruz y Huatulco.

Los productores de ajonjolí lamentaron que el gobierno mexicano esté dejando en el abandono e campo, que es la fuente de la soberanía alimentaria. No hay apoyos para los productores de maíz y de sorgo, y ahora nos dejan solos a los productores de ajonjolí frente a los coyotes.

