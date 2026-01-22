El alcalde del municipio veracruzano de Catemaco, Manuel Eduardo Toscano, presumió su visita a un partido en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, lo que le trajo críticas en redes sociales.

Y es que el presidente municipal del Partido Movimiento Ciudadano viajó a la Madre Patria supuestamente para promocionar a Catemaco en la Feria Internacional de Turismo 2026 (Fitur).

Fue el propio alcalde quien subió a sus redes sociales un video donde se le ve en el encuentro de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el AS Monaco, celebrado el pasado martes.

“Hola aquí estoy en el Santiago Bernabéu en Madrid, disfrutando de un… pues del fútbol, Real Madrid y Mónaco, oigan, oigan”, dice eufórico mientras el estadio vibra con los cánticos de los aficionados.

En redes sociales y medios de comunicación locales recibió duras críticas por disfrutar un partido en lugar de promocionar a la tierra de Los Brujos en la sede de Fitur.

El munícipe, quien tomó posesión del cargo el pasado primero de enero, forma parte de la delegación de Veracruz que asiste a la Feria Internacional de Turismo para promocionar los destinos turísticos, por lo que ha presumido sus recorridos en la capital española.

“Mis catemaqueñas y catemaqueños, previo al inicio de la #FITUR y nuestra participación en este importante evento, estamos haciendo un pequeño recorrido por Madrid, por sus lugares más importantes con el fin de entender las diferentes formas de pensar, de vivir, su cultura, y de esa forma ofrecer a todos los que nos visiten, en este caso españoles, un lugar que sea único, ameno, que les entienda y que les reciba con el corazón”, afirmó en sus posteos.

Tras las críticas, el alcalde no se ha pronunciado.

