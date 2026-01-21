Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

En el marco del inicio de la, en la que México es el país invitado, nuestro país llevó la promoción turística de las ciudades sedes para la Copa FIFA 2026, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara donde se espera una atracción de 5.5 millones de visitantes.

En esta edición de la Fitur, México inició su participación con el pabellón más grande de su historia, en el que se presentó ante representantes de 156 países "como una potencia turística consolidada, con una oferta diversa y competitiva que refleja su riqueza cultural, natural y gastronómica".

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la encabezó el corte de listón del Pabellón de México con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

“México está de moda: hay interés, inversión y conectividad, así como un reconocimiento creciente a nuestra cultura, gastronomía, destinos y experiencias turísticas únicas en el planeta.

"México se presenta ante la comunidad internacional como una potencia turística consolidada, con una oferta diversa y ampliamente reconocida”, expresó Rodríguez Zamora.

Quirino Ordaz comentó que este es el encuentro "más relevante del sector a nivel global", en el cual México participa con una presencia inédita: “Significa hacer sentir a México en todos los rincones de España y entre los españoles, así como promover más turismo y más inversión para nuestro país”.

De acuerdo con la el pabellón mexicano, con la participación de las 32 entidades federativas, fortalece las iniciativas de diplomacia pública y la promoción internacional del país, incentivando el interés de nuevos mercados.

La Secretaria de Turismo agregó que México llega a esta edición con una oferta turística "integral y diversa" para competir en todos los segmentos: Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Pueblos Mágicos, playas de clase mundial, sitios arqueológicos, rutas gastronómicas, turismo de naturaleza, de reuniones, de bienestar, religioso y deportivo, entre otros.

Además de las Secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores asistieron a este arranque de actividades: las gobernadoras y gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo; de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro; de Querétaro, Mauricio Kuri González; de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

