El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, formalizó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su petición de sacar de la alcaldía a las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

A través de un escrito dirigido al canciller Juan Ramón de la Fuente, el alcalde panista detalló que de forma reiterada se han documentado violaciones a los derechos civiles y políticos por parte de la República Bolivariana de Venezuela, la República de Nicaragua y la República de Cuba. “Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como diversas Comisiones Independientes, Grupos de Expertos y el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas han registrado y denunciado violaciones sistemáticas a los derechos de ciudadanas y ciudadanos de estos países”.

En el escrito Tabe destacó que esta situación es inaceptable para México, donde la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas se ha construido desde la ciudadanía y con un amplísimo historial de defensa de los principios democráticos y de la libertad. “Inaceptable es también que se mantengan vínculos de amistad y cooperación con Estados que, de manera sistemática y como doctrina política, han optado por la represión y la persecución de disidentes, críticos y opositores políticos como herramienta de control social”.

Añadió que para las vecinas y vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo es lamentable que exista un apoyo por parte del Gobierno Federal a los gobiernos de los mencionados países. Sostuvo que se reconocen las obligaciones diplomáticas, pero se rechazan las muestras de simpatía y de respaldo a violadores de derechos humanos.

“Se han hecho exhortos y llamados, en conjunto con sociedad civil, nacional e internacional, para la pronta liberación de presos políticos y para el restablecimiento de las instituciones democráticas que garanticen una transmisión pacífica y ordenada del poder público. En Miguel Hidalgo tenemos la convicción de que la libertad es inviolable, y fundamento de la dignidad humana”, señala el escrito.

En este orden de ideas, subrayó, “en mi carácter de alcalde en Miguel Hidalgo electo constitucionalmente por la población de la demarcación, solicito enfáticamente que se realicen las gestiones necesarias para que las representaciones diplomáticas de la República Bolivariana de Venezuela, la República de Nicaragua y la República de Cuba, cuyos domicilios actuales se ubican en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, sean retiradas de esta demarcación”.

Formalizamos la petición a la @SRE_mx de sacar de Miguel Hidalgo las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua.



Desde aquí trazamos una línea clara: la LIBERTAD se defiende, las dictaduras se denuncian y el silencio no es opción. pic.twitter.com/qaHnbPeHLi — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) January 21, 2026

Aseveró que no pueden consentir que en la alcaldía, de convicciones democráticas y donde vecinas y vecinos viven y trabajan cada día por construir una comunidad de libertades políticas, sociales y económicas, residan representantes de regímenes antidemocráticos y represivos.

“Nuestra solidaridad y deber cívico está con los pueblos venezolano, nicaragüense y cubano; y seguiremos insistiendo en el respeto y cumplimiento irrestricto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por México en 1981”, expuso.

dmrr/cr