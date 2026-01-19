La presidenta Claudia Sheinbaum negó que se vayan a reubicar las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua, como solicitó el alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

En conferencia de prensa, la Mandataria afirmó que el alcalde no tiene facultades para solicitar la reubicación, ya que es el gobierno Federal el que define la política exterior.

“Yo creo que quiere llamar la atención, porque no tiene atribuciones, no definen ellos la política exterior, además es una visión muy conservadora, la relación de México, y eso está establecido desde la doctrina Estrada, es con los pueblos, claro la relación, pues formales con los gobiernos, la relación principal es con los pueblos, entonces quiere llamar la atención, yo creo que ese es su objetivo”, dijo.

Mauricio Tabe solicita reubicar embajadas

Ayer, Mauricio Tabe, a través de sus redes sociales, informó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que reubique las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se encuentran en la demarcación que gobierna.

“No podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, dictaduras que han abusado del poder”, dijo.

