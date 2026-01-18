La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no hay personas mexicanas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Bio Bio, al sur de Chile.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, también lamentó la muerte de al menos 18 personas.

"Expresamos toda nuestra solidaridad al pueblo y Gobierno de Chile, y transmitimos nuestras condolencias a las y los familiares de las personas fallecidas, y deseos de pronta recuperación a las personas heridas", indicó.

Refirió que la embajada de México en Chile seguirá atenta al desarrollo de la situación y recordó el número de atención para cualquier caso de emergencia: +56996823061.

em