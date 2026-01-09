Después de denuncias que hicieron empleados del Servicio Exterior Mexicano (SEM) debido a la falta de pago de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) garantizó que la nómina estará cubierta el próximo 12 de enero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, explicó que hubo un retraso por la apertura del año fiscal y los sistemas de pagos que implican las transferencias internacionales.

"Se realizaron las gestiones correspondientes para garantizar que se cubra esta percepción en la fecha antes citada", comentó SRE.

A través de un documento, dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las personas trabajadoras del Servicio Exterior Mexicano pidieron que el salario del personal diplomático, correspondiente a enero, sea pagado.

"En un episodio sin precedentes, las más de 1,000 personas que integramos el SEM nos encontramos laborando en el extranjero sin pago de nómina ni prestaciones de ley, a pesar de que dichos recursos fueron contemplados por la SHCP para el presente año y de que la del Dirección General del Servicio Exterior aseguró que dichos pagos llegarían ayer, con un atraso de ocho días.

"Esto, sin embargo, no ha ocurrido, Presidenta, sabemos que no escapa a su conocimiento que el personal diplomático mexicano labora con un sueldo que no ha sido objeto de revisión por más de 25 años", acusaron.

Indicaron que trabajadores en el exterior viven "con salarios por debajo de los límites de pobreza en muchas adscripciones", además que no cuentan con ingresos adicionales.

Señalaron que "las complejidades" propias de los sistemas bancarios de los países en los que sirven rara vez permiten un acceso a financiamiento favorable para extranjeros.

"Presidenta, desde nuestras trincheras dedicadas a la defensa del México, de su diáspora e intereses, hacemos un llamado a su solidaridad en nuestra búsqueda de respeto a las garantías laborales básicas, como es, el pago de nómina en los términos acordados y la revisión de nuestras precarias condiciones salariales".

"A las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitamos tomar con seriedad sus compromisos, particularmente aquellos que afectan directamente la estabilidad de las y los miembros del SEM y sus dependientes en el extranjero", externaron.

