En medio de la polémica generada por el viaje a Europa del senador Gerardo Fernández Noroña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que los integrantes de su gobierno y del movimiento de la Cuarta Transformación deben conducirse bajo el principio de la justa medianía, vivir cerca del pueblo y rechazar cualquier forma de ostentación.

La Mandataria subrayó que no puede existir congruencia política si hay gobernantes alejados de la realidad social.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, cerca del pueblo siempre, nada de estar alejados viviendo en un palacio de cristal donde no se acerca la gente; nosotros siempre con humildad y cerca del pueblo”, afirmó.

Sheinbaum explicó que este principio guía la forma en que ejerce su mandato, por lo que ha intensificado sus giras por el país para mantener contacto directo con la ciudadanía.

"Por eso ahora estamos saliendo jueves, viernes, sábado y domingo, para estar siempre cerca de la gente y escuchar lo que nos tiene que decir”, señaló.

La presidenta reiteró que la austeridad va acompañada de un compromiso absoluto contra la corrupción.

“Cero corrupción. El recurso del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo de México”, sostuvo, al recordar que uno de los ejes centrales de la Cuarta Transformación es gobernar con el pueblo y para el pueblo.

Sheinbaum enmarcó el actual proceso político como la cuarta gran transformación del país, distinta a las anteriores por haberse logrado de manera pacífica.

Sheinbaum también resaltó que su gobierno incorpora un cuarto principio: la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y defendió el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados que históricamente han realizado las mujeres.

En ese contexto, destacó la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, así como su pase automático a la pensión universal al cumplir 65.

En ese sentido, Sheinbaum anunció que habrá más programas sociales dirigidos a las mujeres, como parte central del proyecto de la Cuarta Transformación.

Sheinbaum destacó que su administración tiene como prioridad reconocer el trabajo histórico que han realizado las mujeres, particularmente en el hogar y en las labores de cuidado, actividades que —dijo— han sostenido a las familias y al país sin recibir reconocimiento ni remuneración. En ese sentido, reafirmó su compromiso de ampliar los programas de bienestar enfocados en mujeres.

“Vamos a seguir con los programas de bienestar y vamos por más programas de bienestar para las mujeres”, señaló.

La presidenta reiteró su compromiso de fortalecer los programas sociales, la salud, la educación, la vivienda y la infraestructura, al tiempo que insistió en que la congruencia entre discurso y conducta pública es indispensable para mantener la confianza del pueblo.

