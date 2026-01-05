Al presentar un balance de los resultados obtenidos durante 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México “va bien” y afirmó que en 2026 “le va a ir mejor”, al destacar avances en seguridad, bienestar social, salud, educación, infraestructura y economía.

De acuerdo con la mandataria, uno de los datos más relevantes del año fue la disminución del homicidio doloso.

Señaló que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 este delito se redujo en 37 por ciento, lo que representa 32 casos menos cada día a nivel nacional.

Sheinbaum destacó que este resultado confirma la eficacia de la estrategia de seguridad y justicia implementada por su gobierno.

Lee también SEP anuncia ampliación de Beca Universal Rita Cetina durante 2026; llegará a alumnos de primero a sexto grado

“Los resultados de 2025 se traducen en bienestar y ampliación de derechos para todas y todos. Con el segundo piso de la Cuarta Transformación, México va bien y este año vamos a ir mejor”, escribió la presidenta en redes sociales, al acompañar su mensaje con un video en el que detalló los principales logros de su administración durante el año pasado.

La Presidenta subrayó que en 2025 se mantuvieron todos los programas del bienestar, los cuales beneficiaron a 32 millones de familias y quedaron establecidos en la Constitución como derechos. Además, se pusieron en marcha nuevos apoyos sociales, entre ellos la pensión universal para mujeres de 60 a 64 años, que alcanzó a 3 millones de beneficiarias.

En materia educativa, destacó que 8.8 millones de estudiantes de secundaria pública recibieron la beca universal “Rita Cetina”, mientras que en salud, 10 millones de adultos mayores y personas con discapacidad fueron visitados por personal médico a través del programa Salud Casa por Casa, “por primera vez en la historia”, según enfatizó.

Asimismo, gracias a la reforma constitucional que reconoce derechos a los pueblos originarios, 20 mil 358 comunidades indígenas y afrodescendientes recibieron presupuesto público de manera directa.

Lee también Corte reprueba “ley del más fuerte” en el ámbito internacional; ministros llaman a garantizar derecho a la soberanía

Durante 2025, el gobierno federal inauguró 25 hospitales y 14 centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, además de que se encuentran en construcción otros 32.

También se pusieron en operación 435 quirófanos, 52 salas de hemodinamia y mil 31 equipos nuevos para hemodiálisis, junto con la contratación de 25 mil 257 nuevos profesionales de la salud.

En educación media superior, se creó el Bachillerato Nacional, integrando todos los sistemas existentes, y se construyeron y ampliaron 89 preparatorias para recibir a 50 mil nuevos estudiantes.

Además, se eliminó el examen Comipems y se estableció la plataforma “Mi derecho, mi lugar” para que jóvenes del Valle de México accedan a la preparatoria más cercana a su domicilio.

Lee también Realizan Ceremonia por el 45 Aniversario de la creación del Colegio de la Defensa Nacional; destacan compromiso institucional

La presidenta también resaltó la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya cuenta con 77 mil estudiantes en ocho nuevas sedes.

Informó que se inició la construcción de 390 mil viviendas como parte de la meta sexenal de más de 1.2 millones, destinadas a familias con ingresos menores a dos salarios mínimos. Además, en 2025 se escrituraron 267 mil 27 viviendas mediante un nuevo programa de regularización.

En infraestructura, se inauguraron tres carreteras y se inició la construcción y ampliación de 12 proyectos carreteros y 11 distribuidores viales, que en conjunto sumarán más de dos mil kilómetros.

También se desarrollaron 20 sistemas de riego eficiente, 20 obras estratégicas de agua potable y saneamiento, y se recuperaron 2 mil 800 millones de metros cúbicos de concesiones de agua sin uso.

Lee también Ariadna Montiel: programas del Bienestar llegarán a más de 20.3 millones de personas en 2026; seguirán con incrementos anuales

En materia energética, se inauguraron tres plantas de ciclo combinado y se inició la licitación de cinco más, así como de 20 proyectos de energía renovable.

En el ámbito económico, la presidenta destacó el aumento del salario mínimo de 12 por ciento en 2025 y de 13 por ciento en 2026, lo que representa un incremento real acumulado de 150 por ciento desde 2018.

También resaltó que las y los trabajadores de plataformas digitales ya cuentan con seguridad social y que se acordó una reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

Sheinbaum señaló que México es el segundo país con menor tasa de desocupación en el mundo, con 2.7 por ciento, según datos del Inegi; que el turismo creció 13 por ciento; que la inflación anual se ubicó en 3.72 por ciento en la primera quincena de diciembre, y que se alcanzó un récord de 22.8 millones de empleos formales registrados ante el IMSS en noviembre.

La presidenta reiteró su mensaje de optimismo: “México va bien y en este 2026, vamos a ir mejor”.

Los resultados de 2025 se traducen en bienestar y ampliación de derechos para todas y todos. Con el segundo piso de la Cuarta Transformación, México va bien y este año vamos a ir mejor. pic.twitter.com/X5WliyqGxU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 6, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em