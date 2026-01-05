El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo presidió la ceremonia del 45 Aniversario de la creación del Colegio de la Defensa Nacional.

En las instalaciones del Campo Militar No. 1-B, Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo, el general piloto aviador de Estado Mayor, José Ernesto San Román Aguilar, dijo que el Colegio de la Defensa Nacional seguirá fortaleciendo sus valores de honestidad académica, integridad, vocación de servicio, lealtad y compromiso institucional, fomentando en los estudiantes el análisis estratégico y la elaboración de diagnósticos.

Esto con una visión geoestratégica amplia y actual, que les permita la elaboración y diseño de proyectos, así como la materialización de trabajos de investigación orientados a los objetivos nacionales.

Ante decenas de uniformados, San Román Aguilar señaló que ese ideal es el principal motor que seguirá impulsando a este plantel, guiado con el lema que por más de cuatro décadas ha hecho eco en cada rincón de sus instituciones: lealtad institucional como principio, seguridad nacional como objetivo.

“General secretario, es un privilegio que usted, como exalumno de este plantel, hoy asista a está celebración de un aniversario más del Colegio de la Defensa Nacional, reconocemos y valoramos su liderazgo al frente de estas Instituciones Armadas, que sin duda son un bastión de gran relevancia para el Estado mexicano.

Realizan Ceremonia por el 45 Aniversario de la creación del Colegio de la Defensa Nacional este lunes 5 de enero de 2026. Foto: Especial

“Su ejemplo y guía nos motiva a continuar con la labor de forjar a mujeres y hombres con visión estratégica, que tomen decisiones aceptadas ante la adversidad y se conduzcan con compromiso e indeclinable lealtad a la patria”, precisó el general piloto aviador de Estado Mayor.

También enfatizó que en 2025, egresó la primera generación de la modalidad mixta con 25 dirigentes del Ejercito, Fuerza Aérea y Guardia Nacional y actualmente se encuentran cursando la maestría en seguridad nacional.

“Con gran satisfacción puedo destacar que entre los egresados de este plantel se encuentran los últimos cinco secretarios de la Defensa Nacional… Sin duda, todos ellos han puesto en alto el nombre del Colegio de la Defensa Nacional.

Realizan Ceremonia por el 45 Aniversario de la creación del Colegio de la Defensa Nacional este lunes 5 de enero de 2026. Foto: Especial

“Quiero resaltar la vasta trayectoria y fortaleza de este Colegio de la Defensa Nacional, que están implícitos la experiencia, conocimiento y profesionalismo de quienes han sido sus directores, de quienes han formado parte del cuerpo docente, del alumnado y d e quienes han contribuido a escribir su historia”, subrayó.

San Román Aguilar sostuvo que la Institución ha evolucionado a la par de las exigencias actuales, cuenta con una estructura curricular sólida y actual, articulada en 21 asignaturas, agrupadas en los siguientes módulos: alineación y homologación conceptual, doctrina de seguridad nacional, poder nacional, ámbitos de la seguridad, desarrollo nacional, y planeo político estratégico de la seguridad nacional.

