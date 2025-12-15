Más Información
Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice
Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra
Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca
Tras un operativo realizado en los límites entre Colima y Michoacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a seis personas en un campamento del crimen organizado.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que la acción fue encabezada por la Comandancia de la V Región Militar y la 20 Zona Militar, con el apoyo de autoridades estatales de Seguridad y Justicia y de la Guardia Nacional. Durante el despliegue se aseguraron armas cortas y largas, cartuchos útiles, drogas, equipo táctico y otros indicios.
Lee también Vuelca camión en Apodaca, Nuevo León; hay ocho muertos y 58 lesionados
El campamento criminal se localizaba en la comunidad de Chamila, en el municipio de Ixtlahuacán, y el operativo forma parte de las acciones coordinadas del Plan Michoacán, anunciado en semanas recientes por el Gobierno de México, al cual se sumaron el Gobierno del Estado de Colima y las autoridades que integran la Mesa de Coordinación Estatal.
Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán las investigaciones para determinar las actividades delictivas realizadas en el campamento y si los detenidos están relacionados con hechos ocurridos en Coahuayana, Michoacán, el 6 de diciembre, u otros delitos.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]