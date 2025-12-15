Más Información

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

La mañanera de Sheinbaum, 15 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 15 de diciembre, minuto a minuto

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

La volcadura de una unidad de transporte público dejó un saldo de ocho personas fallecidas y al menos 58 lesionados, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El accidente fue protagonizado por un camión de la Ruta 611 Pesquería y se reportó durante la tarde-noche del domingo sobre la Carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 24.

De acuerdo con los primeros informes, el chofer de la unidad, con número económico 49, circulaba a exceso de velocidad, con el pavimento mojado y con la capacidad máxima de pasajeros, lo que habría provocado que perdiera el control y terminara volcado sobre el pavimento.

Lee también

Tragedia en Apodaca por volcadura de camión; ocho muertos y 58 lesionados en la Ruta 611. Foto: Especial
Tragedia en Apodaca por volcadura de camión; ocho muertos y 58 lesionados en la Ruta 611. Foto: Especial

El conductor fue identificado como José Manuel Rosaldo Reyes, de 46 años, originario de Veracruz, quien falleció en el lugar.

Autoridades informaron que cuatro cuerpos quedaron al interior del camión, tres en el exterior, mientras que una persona más murió en el hospital a consecuencia de las lesiones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que se brindó atención médica a 58 personas lesionadas, de las cuales tres fueron reportadas como graves.

Al sitio acudieron Protección Civil del Estado, corporaciones de Pesquería, Juárez e Higueras, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y servicios periciales, quienes realizaron las labores de auxilio e investigación correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]