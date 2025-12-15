En operativos del Ejército Mexicano realizados en comunidades rurales de Culiacán, específicamente en la zona del Ranchito, a la salida sur, fue localizado un plantío de marihuana con una superficie de 120 metros cuadrados, cuyas plantas alcanzaban hasta 80 centímetros de altura.

Los elementos militares dieron vista al Ministerio Público Federal sobre el hallazgo y posteriormente procedieron a la destrucción del sembradío, mediante trabajo manual y la quema controlada del enervante.

Lee también Fin de semana violento en Culiacán y Navolato; reportan un homicidio y dos cuerpos semisepultados

Ejército localiza plantío de mariguana y destruye explosivos en Culiacán; refuerzan operativos en zona rural. Foto: Especial

Asimismo, una célula especializada en manejo de explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó la destrucción de tres artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron asegurados durante uno de los operativos efectuados en el municipio de Culiacán.

Las autoridades militares exhortaron a la población a denunciar de manera anónima la presencia de personas armadas o en actitud sospechosa, a fin de actuar con mayor rapidez y fortalecer la seguridad en la región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL