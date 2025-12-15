En un nuevo fin de semana violento, en la capital del estado, una persona identificada como Héctor Manuel “N”, de 44 años, fue asesinada a balazos; mientras que en el municipio colindante de Navolato, en poblados distintos, fueron localizados dos cuerpos semisepultados, uno de ellos en proceso de descomposición.

Las autoridades de seguridad pública de Culiacán fueron notificadas de que, en una calle del fraccionamiento Santa Rocío, un hombre originario de Navolato, con residencia reciente en Culiacán, fue privado de la vida por disparos de arma de fuego por personas desconocidas.

La víctima, de 44 años de edad, fue atacada mientras caminaba por la calle Monte Tabor; al arribar los cuerpos de auxilio, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Hallazgos de cuerpos semisepultados en Navolato

En tierras de cultivo de la comunidad de La Laguna de San Pedro, en Navolato, fue localizado el cuerpo de una persona semisepultado, en un punto cercano a la carretera Benito Juárez. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron la exhumación y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas de muerte y su posible identidad mediante cotejo de huellas dactilares.

En un hecho distinto, un grupo de activistas de búsqueda encontró restos humanos cerca del cementerio de la comunidad de La Palma, también en Navolato. De acuerdo con las primeras observaciones, no se pudo establecer el sexo de la víctima y se estimó que tenía varios días de fallecida.

Los peritos en criminalística de la FGE levantaron las actas correspondientes y aseguraron evidencias para iniciar los trabajos de identificación y esclarecer las causas del fallecimiento.

