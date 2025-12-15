Las revisiones en los diversos módulos del centro penitenciario de Culiacán continúan. En las últimas 24 horas, durante dos esculques sorpresivos, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado encontraron cuatro celulares, seis cargadores y 19 puntas, entre otros objetos prohibidos.

En una primera inspección fueron asegurados un teléfono celular, tres cargadores y 12 instrumentos punzocortantes de fabricación casera, mientras que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército reforzaron la seguridad exterior del reclusorio.

Resultados de las inspecciones en el penal de Culiacán

En una segunda revisión, realizada apenas 24 horas después, se localizaron tres teléfonos celulares, tres cargadores, una memoria USB, siete puntas y 12 objetos contundentes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, dos días antes, se efectuaron revisiones en otros módulos, donde el Grupo de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal aseguró 15 cargadores, siete puntas, cuatro módems, tres memorias USB, dos bandas anchas y dos equipos de telefonía móvil.

Con el respaldo de la Guardia Nacional y del Ejército, las inspecciones se extendieron a nuevos módulos, y ante los hallazgos de equipos prohibidos, se dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes sobre lo asegurado.

