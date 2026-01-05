En 2026 la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a la educación primaria pública, de primero a sexto grado, con un apoyo anual adicional de 2 mil 500 pesos por estudiante para útiles y uniformes con registro e inicio de asambleas informativas a partir de febrero, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, resaltó que el crecimiento del sistema de becas en los últimos siete años permitirá alcanzar una cifra superior a 22 millones de becarios.

En su oportunidad, la directora general del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), Pamela López Ruiz, informó que en el último año se consolidó la ampliación del programa a la educación media superior, bajo un esquema de operación similar al de educación básica, fortaleciendo la participación comunitaria y la mejora directa de los planteles.

Detalló que al cierre del ejercicio fiscal 2025 se logró la cobertura de 69 mil 291 escuelas de Educación Básica y 6 mil 317 planteles de educación media superior, lo que suma 75 mil 608 escuelas beneficiadas, con una inversión cercana a 24 mil millones de pesos en beneficio de más 8 millones 400 mil estudiantes.

Para este año, la titular de LEEN destacó que el presupuesto se incrementó a 26 mil millones de pesos, para atender a 9 millones 500 mil estudiantes de 78 mil 923 escuelas, de las cuales, 72 mil 831 corresponden a educación básica, con 42 por ciento de cobertura, y 6 mil 092 a Media Superior con 51 por ciento, mediante recursos directos a los comités escolares de administración participativa.

A su vez, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, informó que al cierre de 2025 el sistema nacional de becas benefició a 8 millones 851 mil 348 becarios de Rita Cetina con una inversión superior a 76 mil 600 millones de pesos; a 4 millones 94 mil 419 estudiantes de bachillerato con la beca Benito Juárez y más de 40 mil 131 millones de pesos, y a 409 mil 226 beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro con una inversión superior a 11 mil 800 millones de pesos.

Precisó que, en conjunto, los tres programas alcanzaron en 2025 a 13 millones 354 mil 993 becarios con una inversión anual superior a 128 mil 600 millones de pesos, lo que refleja un crecimiento sostenido desde 2019 cuando se atendía a 7 millones 200 mil estudiantes, frente a los más de 13.3 millones atendidos al cierre del año pasado.

Destacó que para 2026 se atenderá a 2 millones 800 mil estudiantes adicionales, consolidando a Becas para el Bienestar como el programa social con mayor número de beneficiarios del país, con un presupuesto que pasó de 58 mil 200 millones de pesos en 2019 a 128 mil 600 millones en 2025 y a 178 mil 200 millones de pesos autorizados para 2026, lo que representa un crecimiento acumulado de 216 por ciento.

Detalló que a partir de este lunes inicia la entrega de un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de secundaria beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina registrados, mediante convocatorias en asambleas y con apoyos directos, sin intermediarios y sin contratiempos.

Detalló que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se implementa la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de Educación Superior en la entidad, con cobertura para todas y todos los alumnos registrados, actualmente en proceso de emisión de tarjetas y con la entrega de los medios de cobro programada para el mes de febrero.

