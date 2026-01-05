Un juez dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, o “El Señor de la Silla”, segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, así como de tres personas más.

"El Sagitario”, asumió el control de la organización criminal de “Los Beltrán Leyva”, a esta célula delictiva se le relaciona con la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Inzunza Noriega, Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong son señalados por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Lee también Corte reprueba “ley del más fuerte” en el ámbito internacional; ministros llaman a garantizar derecho a la soberanía

En la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención de las cuatro personas y dictó prisión preventiva oficiosa, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, para determinar su situación jurídica.

Los sujetos permanecen en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano, en el Estado de México.

El 31 de diciembre del 2025, el Gabinete de Seguridad informó que en una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) se identificó un inmueble en Culiacán, Sinaloa, vinculado a Inzunza Noriega y tres hombres.

Lee también Realizan Ceremonia por el 45 Aniversario de la creación del Colegio de la Defensa Nacional; destacan compromiso institucional

Con base en los datos de prueba, un juez otorgó una orden de cateo, la cual fue cumplimentada mediante un operativo que derivó en la detención y los elementos aseguraron armas de fuego y diversas cantidades de droga.

En mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una acusación formal por “narcoterrorismo” contra Inzunza Noriega y su hijo Pedro Insunza Coronel, alias “El Pichón”, quien fue abatido el 30 de noviembre del 2025 en Sinaloa.

El hoy occiso se desempeñaba como brazo derecho de la facción de “El Chapo Isidro”.

En esa ocasión los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, al ver en peligro su vida repelieron la agresión y capturaron a Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu”, identificado como operador logístico.

Lee también Definen ruta de aprobación y de funcionarios del INE para reforma electoral; Congreso perfila avalarla en marzo

También fue arrestado Miguel Ángel Villalba Castillo, sicario de la célula criminal, en tanto, “El Pichón” perdió la vida, aseguraron tres armas cortas, una granada y un kilo de pastillas de fentanilo.

En ese operativo los efectivos realizaron cateos a inmuebles ubicados en Guasave y Ahome, donde incautaron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos celulares.

Además, se ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguró un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes.

El 30 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al Gabinete de Seguridad porque fue abatido “El Pichón” y otros dos integrantes del cártel detenidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em