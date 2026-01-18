Los partidos Verde y del Trabajo tienen que “jalar” con Morena en la reforma electoral para poder ir juntos en las elecciones de 2027, advirtió el senador morenista Félix Salgado Macedonio.

El legislador dijo que, en Guerrero, “buscamos que haya coalición Morena, PT, Verde, pero hay que tomar definiciones muy claras en cuanto a la reforma de la ley electoral”. Señaló que aunque “no hay acuerdos todavía, pueden salir los consensos”.

“Ahorita estamos hablando del Verde, que no quiere jalar con la reforma electoral, tiene que jalar, va a jalar con Morena en el 2027, si no se la pierden”, consideró.

Salgado Macedonio defendió la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que se debe modificar el esquema de representación proporcional.

“¿Qué dice la mayoría del pueblo? No a la lista de plurinominales. Son muchos. ¿Qué alegan los contras? La representación proporcional. ¡Órale! La representación proporcional. Pero vean ustedes, el pueblo que nos está oyendo, no es proporcional la representación actual. Imagínense, son 300 diputados de los 300 distritos que hay en el país, que se llaman uninominales. Y 200 plurinominales están muy disparatados, es una grosería”, recalcó.

“Aquí es como la canción del elefante. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Y como veían que resistía, fueron a traer otro elefante. Ahora ya son 200 elefantes. Entonces, una representación proporcional es de un 10% o un 20. Si son 300, más 30, o si es el 40%. Pero andan en el 70%. Están muy sobrerrepresentados los plurinominales. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y gastan mucho dinero”.

Además, el legislador guerrerense señaló que no se justifica el gasto oneroso que representan los partidos políticos.

“El PRI recibe 750 millones de pesos al año. Es decir, cerca de mil millones recibe el PRI al año. Pero si no hay elecciones anuales. Las elecciones son cada tres años o cada seis años. Entonces, que en el año electoral le den los mil millones, pero ¿por qué mil millones cada año? ¿En qué se los gasta? El PRI, el PAN, el PRD, todos, incluido Morena. Entonces, se tiene que reducir el gasto. Se tiene que reducir el presupuesto a partidos políticos. Porque es mucho dinero”, advirtió.

Félix Salgado aclaró que no es necesario que disminuya el número de partidos políticos con registro, porque México es una democracia.

“Hay libertad, hay democracia. Aquí hay libertad de asociación. Se pueden asociar. Se pueden formar los partidos que quieran. Nada más que ahí también hay que reformar. Dicen que para que un partido subsista debe alcanzar el 3%. No, pues hay que subirle al 10%. Hay que subirle la bardita. Porque así cualquiera tiene partido, y los dueños de los partidos son multimillonarios”, subrayó.

Senador llama a bancadas de 4T a mantener unidad y fijar postura sobre reforma electoral

Por su parte, el senador Waldo Fernández hizo un llamado a sus compañeros legisladores de la 4T a esperar a que la presidenta Sheinbaum Pardo envíe su iniciativa de reforma electoral para emitir una opinión y fijar postura.

En entrevista con EL UNIVERSAL, enfatizó que lo importante es que la coalición entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo se mantenga unida en el Poder Legislativo y también en el proceso electoral que se avecina en 2027.

El senador morenista que se integró en esta legislatura a la bancada del Partido Verde por un acuerdo político, recordó que hasta ahora lo único que hay es un borrador y algunas conversaciones.

“Yo llamaría a los integrantes de la coalición, a los de Morena, Verde, Partido del Trabajo, a esperar a que llegue el proyecto de ley y discutir sobre el proyecto de ley, no sobre dichos o supuestos, porque ahorita en este momento la realidad es que no hay un proyecto de ley”, apuntó.

Waldo Fernández exhortó a sus colegas de la coalición oficialista a ser muy prudentes, porque -dijo- una cosa es lo que dice una presentación y otra cosa es el documento sobre el que vamos a trabajar los senadores o los diputados, dependiendo cualquiera que sea la cámara de origen.

“Y ese documento tiene que versar sobre lo que esté en la iniciativa. Entonces no hay que hacer ruido ahorita, hacer ruido es innecesario, no le abona a nadie, hay que simplemente esperar a que salga la iniciativa, y ahora sí, sobre la iniciativa, pues ya fijar una postura y una opinión”, subrayó.

