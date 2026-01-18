Más Información

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, , dijo que la reunión que se realizó el viernes entre la dirigencia nacional de esa fuerza política y legisladores con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no significa el aval de la reforma electoral, ya que “ni siquiera existe aún”.

En entrevista con , Sandoval Flores fue cuestionado sobre si este encuentro significará el respaldo a dicha reforma o un cheque en blanco a Morena y al gobierno de la Cuarta Transformación.

“La reunión fue la voluntad de sentarnos a dialogar, a construir un proyecto, una iniciativa que apenas se está construyendo. Aún no existe”, aclaró.

“Nos llamaron, nos invitaron a iniciar el diálogo. Sin duda vamos a ver todos los pormenores, las letras chiquitas de la reforma. Pero en este momento no hay iniciativa, sólo la voluntad del gobierno de que seremos escuchados”, apuntó.

En este contexto, otros legisladores del Partido del Trabajo, quienes solicitaron no ser citados, aseguraron que el acuerdo con la secretaria de Gobernación fue sentarse a analizar y construir juntos la reforma electoral, no aprobarla tal como se ha diseñado en la oficina de Pablo Gómez.

En la víspera, el líder vitalicio del Partido del Trabajo y coordinador de su bancada en el Senado, Alberto Anaya, negoció y acordó con Rosa Icela Rodríguez apoyar la propuesta de reforma electoral que será presentada por el gobierno federal.

El pasado viernes, el líder petista Alberto Anaya difundió un posicionamiento en sus redes sociales en el que señaló que esa fuerza política apoyará la propuesta de reforma.

Anaya, quien confirmó un encuentro entre integrantes de su partido con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se trató de una reunión “productiva y cordial”.

Anaya subrayó que la reforma electoral proyectada será un parteaguas para mejorar la vida política del país, así como para enriquecer y perfeccionar los procesos democráticos, destacando la importancia del diálogo institucional para resolver temas centrales de la agenda nacional.

El dirigente petista reafirmó que su partido se mantiene firme en las filas de la Cuarta Transformación y dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia, junto con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con miras a los próximos procesos electorales.

Oposición valora postura

En declaraciones por separado, el coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, valoró la postura de senadores del Partido Verde y de legisladores del PT en contra de lo que calificó como Ley Maduro, al buscar crear un partido único al estilo de Venezuela, donde la oposición solamente es marginal.

“La postura de la dirigencia del PT no es aceptar a ojos cerrados la reforma de Pablo Gómez, sino sentarse a analizar y negociar sus términos”, consideró.

Sin embargo, añadió el legislador del PRI, es claro que con la reforma electoral que propone el gobierno y Morena se busca eliminar a la oposición, pero también a sus partidos aliados, porque sienten que ya no los necesitan para gobernar y para construir mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores.

