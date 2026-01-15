La alianza de la 4T presentó una división este miércoles, y el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, cuestionó la necesidad de una reforma electoral en este momento.

El líder petista advirtió que sin el PT Morena no podrá aprobar dicho proyecto.

En conferencia de prensa, dijo que la 4T debería trabajar en lograr la unidad de los mexicanos en vez de la reforma, pues sostuvo que con las reglas actuales le ganaron a la oposición y hoy por hoy se mantienen en el poder.

“México lo que requiere ahorita es unidad, porque está frente a los movimientos tectónicos geopolíticos del mundo. Tenemos un vecino con el que vamos en el sentido opuesto, nosotros al Estado de bienestar y ellos al Estado de la oligarquía. La derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas. Si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma? ¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que estoy planteando para ver qué vamos a hacer si algo ocurre?”, declaró.

Reconoció que no fue invitado a Palacio Nacional para la presentación del primer bosquejo de la reforma electoral, aunque sostuvo que no conoce los motivos.

“A ver, somos 500 diputados en esta Cámara. Para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores, ¿cuántos tiene Morena? 253. ¿Faltan? Sí, faltan. Si se suma el Partido Verde, no da, si se suma PT, no da, necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética”, sentenció.

El líder petista aseguró que no conoce el contenido de la reforma electoral y evitó opinar sobre la posibilidad de que se plantee la eliminación de los plurinominales, tema en el que históricamente han estado en contra.

“Nosotros opinaremos a partir de que llegue la iniciativa, porque si no llega la iniciativa, pues, ¿de qué opinamos? Nosotros, ya saben, somos de veras 4T y nosotros iremos siempre en la ruta de mejorar la democracia, pero sostenemos que en este momento la discusión debería estar centrada en la unidad de los mexicanos. Se requiere más ese ejercicio que otro, no deberíamos estar discutiendo otra cosa más que eso”, declaró.

Reginaldo Sandoval aseveró que resulta relevante atender las tensiones con Estados Unidos, o de lo contrario México podría correr la misma suerte que Venezuela.

“Ya vimos lo que pasó en Venezuela, ahí van por el petróleo. Todo lo demás es rollo y ruido, es el petróleo lo que quieren ir a apropiarse los estadounidenses, porque están en la ruta geopolítica con los chinos y con los rusos. Ahora resulta que es un delito tener recursos naturales, ese es el tema central. Entonces, díganme si en este momento la reforma se necesita o no, si con lo que tenemos tenemos los tres Poderes”, agregó.

Arremetió contra sus aliados de Morena, particularmente en el gobierno de Oaxaca, donde ha señalado al gobernador Salomón Jara de actuar de forma “neoliberal”, luego de que despidió a cientos de empleados del gobierno local.