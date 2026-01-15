El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, no apoyará una reforma electoral que disminuya el número de legisladores plurinominales y que recorte el presupuesto de los partidos políticos, advirtió el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En entrevista, afirmó que esta postura no es nueva, ya que desde que se empezó a hablar de una reforma electoral es público que para el PVEM esos dos temas no están a discusión ni a negociación.

“La postura del Partido Verde es pública, conocida, no estamos de acuerdo ni con la reducción de plurinominales ni con la reducción del presupuesto a los partidos, porque esto va en perjuicio de quienes son minoritarios, exclusivamente, y puede propiciar un desequilibrio en cuanto a lo que puede quien alcanza la mayoría y lo que no le quedaría más remedio que aceptar a los que son una minoría”, recalcó.

Dijo que de lo que se trata una reforma electoral es de que todos tengan las mismas oportunidades, condiciones para difundir sus ideas, realizar capacitación y lo que son las tareas de un partido político.

“El Verde siempre se ha pronunciado a favor de que haya más vigilancia del gasto de los partidos políticos, pero de ninguna manera aceptaríamos una reducción que terminara en un absoluto desequilibrio. Quien gane, además tiene una bolsa mayor y esto está propiciando un desequilibrio”, subrayó.

Ramírez Marín recordó que el Partido Verde ha reiterado su alianza permanente con la presidenta Claudia Sheinbaum y su disposición al diálogo, por lo que confió en que “llegaremos a conclusiones que sean benéficas para la democracia mexicana y que nos permitan a los partidos que somos minorías seguir participando, precisamente, para alcanzar una condición diferente”.

Luis Armando Melgar, también senador del PVEM, se pronunció en contra de la reforma electoral que se está diseñando, al argumentar que no fortalece la libertad, la competencia ni la representación de todas las voces. “Así no será aprobada”, apuntó.

Dijo que una reforma electoral tiene que ser para arreglar interpretaciones o mejorar lo que ya existe. “Entonces si a mí me dices hoy vamos a hacer una reforma electoral en donde vamos a reducir la competitividad de los partidos aliados y de los partidos que son minorías en general, cambiando las reglas del juego, yo te digo: no estamos de acuerdo, pero por ningún motivo estamos de acuerdo”.

Alertó que el proyecto que se prepara lo único que va a hacer es abonar para un partido único. “Nosotros queremos un sistema electoral de pesos y contrapesos, de representatividad de las minorías, en donde tengamos una representación proporcional que funcione y que cumpla con su objetivo”.

Indicó que una reducción del financiamiento público no necesariamente conviene “porque vas a acabar fortaleciendo al partido más grande”.

