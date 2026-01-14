Luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, calificara al T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá como “irrelevante”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la integración económica de América del Norte es benéfica para los tres países y clave para competir con China.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que el tratado establece reglas claras, particularmente las llamadas reglas de origen, que obligan a que la mayor parte de los insumos de los productos exportados se fabriquen en la región para acceder a beneficios arancelarios.

“Si cumples con las reglas de origen exportas por el tratado comercial sin aranceles; si no, tienes que pagar impuestos. Antes se exportaba pagando muy poco, ahora ya no”, explicó.

Sheinbaum al detallar que muchas empresas han optado por incorporarse plenamente al T-MEC, lo que ha fortalecido las cadenas de valor en México.

La Presidenta señaló que, pese a las restricciones y aranceles impuestos por Estados Unidos en sectores como el acero, el aluminio y los vehículos terminados, el intercambio comercial se mantiene sólido.

Incluso, destacó que en 2025 aumentaron las exportaciones hacia Estados Unidos, principalmente de productos electrónicos y manufacturas.

Sheinbaum subrayó que la integración productiva no implica la pérdida de empleos en Estados Unidos, sino un beneficio compartido. Citó estudios que indican que por cada empleo generado en México gracias al comercio regional, se crean hasta tres empleos en territorio estadounidense.

“Esta integración es muy difícil de romper. Los principales defensores son las propias empresas estadounidenses, beneficiarias de una relación comercial que lleva 30 o 40 años”, afirmó.

La mandataria resaltó que, ante el crecimiento económico y tecnológico de China, a Estados Unidos le conviene mantener una región norteamericana fuerte y competitiva.

"Es mejor competir como América del Norte que hacerlo de manera aislada”, sostuvo.

"Las fábricas más productivas que tienen muchas empresas automotrices están en México, por la capacidad y el compromiso de las y los trabajadores mexicanos”, dijo.

Finalmente, Sheinbaum evitó entrar en un debate directo con el presidente Trump y aseguró que, pese a las tensiones, la integración económica sigue funcionando.

Añadió que existe comunicación permanente entre ambos gobiernos y reiteró que México continuará defendiendo el comercio regional, la soberanía de las naciones y la solución pacífica de los conflictos en el escenario internacional.

