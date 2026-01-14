Reforma electoral contempla 12 reformas constitucionales, adelanta Monreal; Morena busca consenso con el Verde y PT

La reforma electoral contempla alrededor de 12 reformas constitucionales, por lo que es necesario buscar un consenso con el PT y el Partido Verde, señaló Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

"Una cosa que insistimos y que ella retomó también con mucha claridad, es que como los temas, todos tienen que ver con reformas constitucionales, como 12 temas, es necesario ya hablar y planteárselos a los aliados del PT y del Verde, lo que la comisión harán las próximas horas, los próximos días", dijo.

Al término de la reunión que sostuvieron los coordinadores guindas en el Congreso, con la presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes de la Comisión Presidencial, Monreal detalló algunos puntos que se plantearon.

Lee también Monreal, Adán Augusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados saliendo de Palacio Nacional tras revisión de la propuesta de reforma electoral (14/01/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Entre ellos, la reducción del gasto electoral, de los órganos y de los partidos políticos, y el del fuero de los legisladores.

"Integración de cámaras, financiamiento, gasto electoral, incluso, radio, televisión, prerrogativas, spot, toda esa parte, vienen en estos 12 puntos", expresó.

Dijo que mañana se reunirán los integrantes de la Comisión Presidencial con los coordinadores del PT y el PVEM.

Lee también Presentan hoy la reforma electoral ante Sheinbaum

Y añadió que la iniciativa de reforma electoral podría presentarse en la segunda semana de febrero.

"Cada vez veo más difícil que se presente antes de febrero. No veo fácil, aquí al último de enero, veo probable, si logramos acordar con el Pt y el Verde, primera, segunda semana de febrero", manifestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc