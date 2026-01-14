El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que la tarde de hoy la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentará ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los líderes parlamentarios de Morena en el Congreso el primer bosquejo de lo que será la reforma electoral.

“Mañana es clave, porque mañana nos invitaron a los dos coordinadores de la mayoría en las Cámaras a estar presente en una reunión con la Presidenta de la República y con los miembros de la comisión completa sobre la reforma electoral. Será para presentar las conclusiones o propuestas de reforma electoral y establecer los plazos de la presentación de la iniciativa”.

El diputado adelantó que no descarta modificar el proyecto que se presente.