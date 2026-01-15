Más Información

La presidenta de México,, aclaró que la que prepara su gobierno respetará la autonomía del Instituto Nacional Electoral () y la representación de las minorías, al tiempo que reveló que se analiza mantener las figuras de representación proporcional —conocidas como plurinominales— tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero con un nuevo mecanismo de elección.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria explicó que, de acuerdo con diversas encuestas, una de las principales críticas ciudadanas hacia los legisladores plurinominales es que son designados directamente por las dirigencias de los y no realizan trabajo territorial ni buscan el voto de la ciudadanía.

“Las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre si se mantendrán a los plurinacionales.

La Presidenta subrayó que el objetivo del planteamiento es fortalecer la legitimidad democrática de los representantes y responder a una demanda social de mayor cercanía entre los legisladores y la población, sin afectar la pluralidad política ni los equilibrios de representación en el Congreso.

Asimismo, Sheinbaum Pardo señaló que dentro de la propuesta de reforma electoral también se analiza una reducción en el número de regidores en los municipios, como parte de un esfuerzo por hacer más eficiente la representación local y reducir costos en los gobiernos municipales.

La jefa del Ejecutivo federal adelantó que la iniciativa de reforma electoral será presentada en los primeros días de febrero y aseguró que el contenido de la propuesta generará consenso.

“Les va a gustar a todos”, afirmó.

