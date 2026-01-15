Tras la reunión de este miércoles con los coordinadores parlamentarios de Morena y la Comisión Presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “todavía no tenemos la propuesta” para la reforma electoral, pero aseveró que es para fortalecer la democracia.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que no se le quita autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ni se le quita autonomía al INE”, indicó Sheinbaum Pardo. “Es una propuesta que le va a gustar a todos”, declaró.

Lee también Monreal, Adán Augusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

Además, la titular del Ejecutivo federal ironizó que le pusieron “Ley Maduro” e incluso dicen que hay autoritarismo ante la propuesta.

Vamos a consolidarla para que ayude a fortalecer la democracia, expresó al mencionar que se está definiendo si entra en vigor en 2027 y la propuesta podría quedar la primera semana de febrero.

Pluris deben elegirse de manera distinta: Sheinbaum

Señaló que debe haber la garantía de la representación de las minorías, la reducción de los gastos, porque las elecciones en México son de las más caras y que los plurinominales deben elegirse de una manera distinta, sin una lista de la cúpula de los partidos.

Lee también Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel

Además, mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país: “Eso se llama democracia participativa”. También la participación de los mexicanos en el exterior.

Mencionó que en el encuentro en Palacio Nacional se tocó el tema de los regidores en los municipios, porque no tiene caso que sean muchos.

Sobre el tema del desafuero, la Presidenta dijo que se está analizando el tema “hasta qué punto”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr