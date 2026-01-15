La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el proyecto preliminar de reforma y se acordó, junto con los coordinadores parlamentarios en el Congreso de la Unión, que se contemplaría garantizar la autonomía del INE y considera 12 reformas constitucionales.

Asimismo, se hizo un primer planteamiento sobre los plurinominales y se busca eliminar 100 diputados de representación proporcional y desaparecer a todos los senadores electos de esta manera (32); sin embargo, se pausó esto porque se privilegiará el consenso de la reforma electoral con los aliados de Morena, es decir, el PT y PVEM.

Tras la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que fue la propia Mandataria quien señaló que se debe garantizar la autonomía del INE.

Con respecto a la propuesta de Pablo Gómez de quitar autonomía al INE, dijo: “La Presidenta fue muy clara en eso, dijo: ‘no, no, yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía a los órganos electorales’”.

Respecto al recorte al INE, comentó que es parte de lo que se está planteando, pero no está resuelto nada en la iniciativa porque depende mucho el acuerdo del consenso que se logre con el PT y el Verde, y a partir de las próximas horas la comisión se reunirá con ellos.

En el tema de la reducción de plurinominales, dijo que es “parte de los planteamientos que hizo la comisión sin que se tomara una decisión. Se requiere plantearles al PT y al Verde la integración de cámaras”.

Dijo que el recorte a las “plurinominales no está resuelto, nada en la iniciativa, porque se buscará el acuerdo, el consenso que se logre con el PT y el Verde, que a partir de las próximas horas la comisión se reunirá con ellos”.

Agregó que no se prevé que se presente la iniciativa el 1 de febrero, pero sí aprobar la misma en el periodo que concluye el 30 de abril.

“Incluso creemos que nos vamos a dar pie de aquí al día último de enero para la presentación de la iniciativa. No creo que dé porque son muchos los temas y una cosa que insistimos y que ella retomó también con mucha claridad es que, como los temas todos tienen que ver con reformas constitucionales, como 12 temas, es necesario hablar, ir a planteárselos a los aliados del PT y del Verde, lo que la comisión hará en las próximas horas”, dijo Monreal Ávila.

El morenista dijo que son varios temas los que se plantearon, desde la integración de las cámaras hasta un tema en que la Presidenta insistió sobre la necesidad de las consultas y de que la gente opinara de los temas más importantes a través de los cuales el país estaba oscilando.

Adán Augusto López dijo que lo “fundamental, y de hecho coincidimos todos, es que viene una nueva etapa donde todo lo va a hacer quien realmente ejerce, quien decida la consolidación de la democracia participativa. Ese es el gran tema”. Adelantó que la iniciativa seguramente se presentará en unas tres semanas.

Cuestionado sobre la reducción de plurinominales, explicó que se está trabajando en ello.

“Por lo pronto, en lo único que se ha avanzado o se está consolidando es en el fortalecimiento de la democracia participativa”.

A la reunión asistieron, además de los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y Pablo Gómez, quien encabeza la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.