En el marco de la construcción de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la propuesta contemplará una adecuación a los tiempos que tienen los partidos políticos en radio y televisión.

“Viene, o sea, si estamos planteando un tema de adecuación de los tiempos de radio y televisión”, señaló la Mandataria al ser cuestionada que en radios comunitarias hay spots de partidos cuando no tienen participación en las comunidades.

En noviembre del año pasado, Sheinbaum solicitó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el objetivo de dialogar sobre los tiempos asignados a los partidos políticos durante los procesos electorales.

“Les invito a que tengan una reunión con esta comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de la repetición de 20 segundos”, expresó en ese entonces la Presidenta durante la Convención Anual de la CIRT 2025.

En este contexto, durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum Pardo informó que este miércoles se revisará la propuesta de reforma electoral con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, así como con los coordinadores parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, como parte del proceso de construcción y consenso del proyecto que será enviado al Congreso.

